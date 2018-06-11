30 мая на международном автодорожном пункте пропуска «Дустлик» на узбекско-кыргызской границе был задержан нарушитель, который пытался незаконно проникнуть на территорию Узбекистана по чужому паспорту. Об этом «Газете.uz» сообщил представитель пограничных войск Службы государственной безопасности Узбекистана.

В ходе установления личности выяснилось, что им является гражданин Кыргызстана Дониёр Абдусатторов. В процессе следственных мероприятий стало известно, что он утерял свой паспорт, после чего пытался пересечь границу по документу двоюродного брата Кутманбека Нурдинова.

Проводится дознание, по итогам которого в отношении нарушителя будут приняты меры в рамках законодательства.