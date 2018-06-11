Внешнеторговый оборот Узбекистана в январе-мае составил 14,7 млрд долларов США, в том числе экспорт — 6,5 млрд долларов, импорт — 8,2 млрд долларов. Сальдо внешней торговли составило минус 1,7 млрд долларов, сообщило Управление статистики внешнеэкономической деятельности и торговли Государственного комитета Узбекистана по статистике.

Экспорт энергоносителей и нефтепродуктов увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 64,3%, в том числе за счет экспорта природного газа — в 1,8 раза, химической продукции и изделий из нее — на 2,6%, за счет экспорта пластмассы и изделий из них — на 18,5%.

Объем экспорта продовольственных товаров увеличился на 60,9% за счет увеличения экспортных поставок плодоовощной продукции на 73,8%.

В структуре экспорта 29,8% (1,9 млрд долларов) составили услуги, 14,5% (939,4 млн долларов) — энергоносители и нефтепродукты, 6,4% (414,6 млн долларов) — продовольственные товары, 5,9% (383,9 млн долларов) — химическая продукция и изделия из нее, 5,3% (341,5 млн долларов) — черные и цветные металлы, 2,5% (158,5 млн долларов) — хлопок-волокно, 1,4% (92,1 млн долларов) — машины и оборудование, 34,2% (2,2 млрд долларов) — прочая продукция.

В структуре импорта основная доля приходится на машины и оборудование — 33,7% (2,7 млрд долларов) и услуги — 24,2% (1,9 млрд долларов). На химическую продукцию и изделия из нее приходится 11,5% (940,9 млн долларов). Импорт продовольственных товаров составляет 8,6% (708,1 млн долларов), черных и цветных металлов — 8,1% (664,5 млн долларов), энергоносителей и нефтепродуктов — 4,9% (403,8 млн долларов), прочей продукции — 9% (737,9 млн долларов).

Среди стран СНГ основными внешнеторговыми партнерами являются Россия (15,9%), Казахстан (7,4%), Беларусь (1,3%), Украина (1,1%), Кыргызстан (0,9%) и Таджикистан (0,9%). На их долю приходятся 27,5% внешнеторгового оборота. Среди других стран — Китай (15,5%), Турция (5,5%), Республика Корея (4,6%), Афганистан (2%), Германия (1,8%), Латвия (1%), Иран (0,9%) и Франция, на долю которых приходятся 32,1% внешнеторгового оборота.

Объем экспорта плодоовощной продукции составил 305,4 млн долларов США, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 73,8%. В экспорте плодоовощной продукции основными партнерами являются Казахстан (из общего объема — 47,4%), Россия (13,4%), Афганистан (7,7%), Кыргызстан (7,3%), Китай (4,7%), Вьетнам (4,4%), Турция (3%), Пакистан (2%) и Иран (1,3%).

Доля экспорта текстильной продукции в общем объеме экспорта составила 8,3%. Объем экспорта текстильной продукции составил 536,5 млн долларов США, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 15,3%.