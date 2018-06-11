Сборная Узбекистана по боксу завоевала одну золотую, две серебряные и четыре бронзовые медали международного турнира на Кубок президента Казахстана, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Единственную золотую медаль в копилку национальной сборной принес Бектемир Меликузиев (до 81 кг), победив в финале представителя Казахстана Бека Нурмагамбетова.

Шункор Абдурасулов (до 60 кг) уступил в финале россиянину Габилу Мамедову и стал обладателем серебряной медали.

Икболжон Холдоров (до 64 кг) не смог одолеть Бекдаулета Ибрагимова, став вице-чемпионом турнира.

Шахобиддин Зоиров (до 56 кг), Алиёр Норалиев (до 64 кг), Махмуд Гаипов (69 кг) и Исраил Мадримов (75 кг) стали бронзовыми призерами.

В турнире приняли участие 162 боксера из 15 стран мира — Узбекистана, Беларуси, Индии, Японии, Кыргызстана, Монголии, Китая, Филиппин, России, Швеции, Таджикистана, Таиланда, Туркменистана, США и Казахстана.