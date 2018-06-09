Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 9 июня в Циндао (Китай) встретился с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба главы государства.

Осенью (предположительно в октябре) ожидается визит Владимира Путина в Узбекистан. В Ташкенте планируется проведение первого межрегионального форума Узбекистана и России. Президенты обсудили детали этих мероприятий. Кроме того, состоялся обмен мнениями по международным и региональным вопросам.

За последний год делегации двух стран совершили 70 взаимных визитов, проведена 21 межрегиональная встреча. С начала года объем товарооборота между Узбекистаном и Россией вырос более чем на 40%. «Впереди еще множество крупных проектов», — сказал Шавкат Мирзиёев.

«После вашего прошлогоднего визита в Россию многое изменилось в лучшую сторону, — отметил Владимир Путин. — В результате создания по вашей инициативе „зеленого коридора“, объем поставок овощей и фруктов из Узбекистана вырос почти на 36%. Реализуются крупные инвестиционные проекты с участием ведущих компаний России».