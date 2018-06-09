Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в Циндао встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, сообщила пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиёев поздравил народ Индии со вступлением в Шанхайскую организацию сотрудничества и участием в саммите ШОС в статусе полноправного члена.

Нарендра Моди выразил благодарность за оказанную Узбекистаном поддержку в приеме Индии в ШОС. Он подчеркнул, что это откроет новые возможности для развития сотрудничества с Узбекистаном как на двустороннем, так и региональном уровне.

В ходе встречи обсуждены вопросы расширения узбекско-индийского партнерства в торгово-экономической, финансово-инвестиционной, инновационной и гуманитарной сферах.

Кроме того, рассмотрены возможности реализации проектов по информационным технологиям, медицине, фармацевтике, туризму и другим направлениям.