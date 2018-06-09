Перспективы возможного сотрудничества и выпуска электромобилей в Узбекистане были обсуждены на встрече заместителя министра инновационного развития Атабека Назирова с представителями китайской Changan Automobile.

Как сообщила пресс-служба Мининноваций, представители автопроизводителя выразили готовность рассмотреть возможность строительства сборочного цеха электромобилей с перспективой локализации в Ферганской долине. Стороны договорились о подписании меморандума о сотрудничестве в ближайшем будущем.





Фото: Мининноваций.

В случае успешного запуска проекта китайская компания готова первоначально инвестировать 15−20 млн долларов США в налаживание крупноузловой сборки современных автомобилей с гибридным двигателем или полностью электрической силовой установкой. Объем производства на первом этапе может составить 1000 электромобилей класса A и B в год. На втором этапе намечена локализация производства с привлечением мощностей смежных предприятий республики.





Линейка автомобилей Changan. Фото: globalchangan.com.

Changan Automobile со штаб-квартирой в Чунцине входит в «большую четверку» китайских автопроизводителей и имеет совместные предприятия с Ford, Suzuki, Mazda и PSA Group (Peugeot Citroen).

Ранее Умиджан Салимов, председатель компании «Узавтосаноат», объединяющей предприятия автомобильной промышленности Узбекистана, сообщал о проработке вопроса организации производства в стране электромобилей.