Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в Циндао провел переговоры с президентом Афганистана Мухаммадом Ашрафом Гани. Об этом сообщила пресс-служба главы Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев отметил, что народ Узбекистана заинтересован в установлении стабильного мира в братском соседнем Афганистане.

«Нас радует, что после прошедшей в текущем году конференции в Ташкенте во всем мире начались активные действия по обеспечению мира в Афганистане. Все понимают, что единственным путем достижения этого является диалог», — сказал президент Узбекистана.

Ашраф Гани отметил активизировавшийся политический диалог между двумя странами и быстрые темпы реализации достигнутых договоренностей. Он выразил признательность Шавкату Мирзиёеву за организацию конференции по Афганистану и его личное внимание к этому вопросу.

Президенты обсудили вопросы развития политических, торгово-экономических, транспортно-коммуникационных и культурно-гуманитарных связей между странами, а также укрепления региональной безопасности.