«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты блюд для праздничного стола на Рамазан хайит.

Салат «Регистан»





Яркий и красивый салат «Регистан» украсит праздничный стол. На базарах появились свежие кабачки и баклажаны — главные ингредиенты этого салата. В него добавляют говядину и разноцветные болгарские перцы, а подавать эту закуску можно и в теплом, и в холодном виде.

Салат «Мужской каприз»





Популярный во многих ресторанах салат готовят из нескольких видов мяса, сыра и майонеза. Это сытная закуска, которая понравится всем домочадцам. Чтобы салат получился более вкусным, для него можно приготовить домашний майонез.

Баранья ножка с картофелем





Это испанское блюдо легко приготовить из местных продуктов. Сочная баранья ножка запекается в духовке с молодым картофелем и пряностями. Готовое блюдо выглядит очень аппетитно и понравится как мужской, так и женской части семьи.

Самаркандский плов





Ни одно застолье в Узбекистане нельзя представить без большого лягана с рассыпчатым ароматным пловом. Плов по-самаркандски по рецепту Zira.uz можно приготовить за час. Подают его, выложив на блюдо слоями, не перемешивая. К такому плову можно подать простой салат из помидоров, огурцов и лука.

Гуль-ханум





Ханум в форме цветка станет настоящим украшением праздничного стола. Приготовить его совсем несложно: в пошаговом фоторецепте подробно описано, как свернуть ханум в цветок. К такому блюду можно подать любимый соус — например, томатный.

Самса





Самса по праву занимает важное место на праздничном столе. Приготовить ее не так сложно, как кажется, особенно если следовать подробному пошаговому фоторецепту. У слоеной самсы хрустящее тесто и сочная начинка, которая понравится всем членам семьи.

Пахлава





Пахлава бывает самых разных видов, но в Узбекистане очень любят вариант с орехами, изюмом и взбитыми белками. В видеорецепте подробно показано, как испечь вкусное лакомство. Это не очень сложно, но есть тонкости, о которых следует знать.

Чак-чак





Сладкий, медовый, ароматный и очень сытный чак-чак станет достойным завершением ужина. Приготовление чак-чака не займет много времени, хватит одного часа. В этот десерт можно добавить любимые орехи и сухофрукты — так чак-чак станет еще вкуснее.

Еще больше рецептов — на Zira.uz.

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