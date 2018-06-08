По случаю празднования священного месяца Рамазан банк «Ипак Йули» установил в 13 крупных мечетях Ташкента и Ташкентской области специальные инфокиоски для самообслуживания, позволяющие совершать благотворительные пожертвования трех видов: Vaqf, Xayriya и Zakot.

Оплаченные через терминалы средства направляются в Благотворительный общественный фонд Vaqf. Провести платеж можно как наличными средствами, так и посредством карт Uzcard любого банка Узбекистана.

Адреса мечетей, где установлены инфокиоски банка «Ипак Йули»:





Благотворительный общественный фонд Vaqf финансирует выполняемые по республике работы, связанные с реконструкцией мечетей, святых мест паломничества, а также занимается вопросами обеспечения необходимой материально-технической базы.

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