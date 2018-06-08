Дом — это место, где многие чувствуют безопасность, комфорт, возможность побыть самими собой. Компания Discover Invest, обладающая многолетним опытом в успешной реализации проектов по строительству масштабных объектов, представляет жилой комплекс Huvaydo, олицетворяющий последние тенденции мировой архитектуры.

Компания рассказала, в чем особенность данного жилого комплекса и почему ЖК Huvaydo станет оптимальным решением в выборе комфортного жилья.





Причина 1. Возможность сбежать от шума и суеты мегаполиса

ЖК Huvaydo расположен вдали от городской суеты, образуя уютный двор, который позволит оградиться от шумного мегаполиса и погрузиться в атмосферу отдыха и гармонии. Проживая здесь, можно забыть о сигналах автомобилей, а также о дискомфортном пробуждении от рано проснувшихся горожан, так как каждая квартира оснащена шумоизоляционными окнами марки Engelberg. Данное предложение станет оптимальным решением для постоянного проживания всей семьей.





Причина 2. Безопасность проживания

Двор будущего комплекса огорожен со всех сторон. Закрытая территория ежедневно охраняется и просматривается камерами наблюдения 24 часа в сутки. ЖК Huvaydo — это маленькая планета, где жители становятся одной большой и дружной семьей.

Причина 3. Новый ЖК Huvaydo не имеет аналогов в Ташкенте

Комплекс представляет собой ансамбль, состоящий из пяти 6-этажных таунхаусов, где будущим жильцам будут предложены индивидуальные кладовые и различные планировки, которые учитывают абсолютно все нюансы. В частности, жителям первого этажа безвозмездно предоставят зону для палисадника и подвальное помещение, которое можно оборудовать на свое усмотрение.





Завершает ансамбль жемчужина Huvaydo — чудесный семиэтажный дом, состоящий из 70 квартир. Планировка жилья продумана до мельчайших деталей. Сюда входит подземная парковка, которая освободит от мыслей о том, куда поставить машину.

Жилой комплекс предлагает двух-, трех- и четырехкомнатные квартиры площадью от 82 кв. м. до 164 кв. м., которые обеспечат комфортное проживание потенциальным новоселам. Отличительной особенностью домов ЖК Huvaydo является замена привычного подъезда просторными атриумами и лобби.





Причина 4. Соответствие цены и качества недвижимости

Недвижимость — это серьезная покупка, которая прослужит не одному поколению. Приобретая квартиру в ЖК Huvaydo, можно стать обладателем не только современного жилья, но также получить бесплатный парк для детей. Не нужно беспокоится об установке домофонов и камер во дворах, нет необходимости решать, куда поставить машину или думать о том, что гаражи могут снести в любое время.





Причина 5. При строительстве ЖК Huvaydo используются только материалы премиум-класса

В ходе строительства домов ЖК Huvaydo активно используются материалы наивысшего качества, которые несомненно окажут влияние на долговечность и прочность строений. Дикий камень, брусчатка из натурального камня и термообработанная древесина — отличные строительные материалы, которые прослужат не одно поколение.

ЖК Huvaydo сумел найти «золотую середину» и воплотил в себе наиболее смелые и экстраординарные решения. Discover Invest надеется, что проживание в комфортабельном комплексе подарит лишь незабываемые моменты вашей жизни.

Подробную информацию об условиях и наличии квартир можно получить по телефону: (+99895) 194−00−40.

Адрес офиса продаж: Шайхонтохурский р-н, ул. Кичик халка йули, 2

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Instagram @huvaydo_residence

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