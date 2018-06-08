Городской грузинский национально-культурный центр «Мегоброба» организовал праздничный вечер в честь 100-летия Независимости Грузии. 26 мая представители грузинской диаспоры в Ташкенте собрались в ресторане «Грузинский дворик».





Праздник начался символично в 18:10 с исполнения Государственного гимна Грузии — именно в это время ровно сто лет назад была провозглашена независимая Грузинская Демократическая Республика.





На протяжении вечера звучали традиционные грузинские тосты и пожелания, песни и танцы.





Народный артист Узбекистана Мансур Ташматов отметил свою любовь к Грузии и дружественному народу: «Я являюсь почетным членом Грузинской диаспоры, владею грузинским языком, часто бываю в Грузии и очень люблю традиции и народ этой страны. Мне очень приятно провести это мероприятие в кругу моих друзей.

На грузинских праздниках сразу попадаешь в атмосферу близких, родственных отношений. Многие традиции гостеприимства схожи с узбекским радушием".





Национально-культурный центр «Мегоброба», что в переводе означает «Дружба», был основан в 1994 году. В формате вечеров центр организовывает Дни независимости Узбекистана и Грузии, встречи с известными исполнителями с исторической родины и деятелями культуры.





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