Национальная сборная Узбекистана по футболу уступила в товарищеском матче команде Уругвая. Матч, прошедший в пятницу на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео, завершился со счетом 3:0.
Счет на 32-й минуте открыл полузащитник Джорджиан де Арраскаэта, который точно пробил по воротам после подачи с правого фланга и подработки мяча Луисом Суаресом. Второй гол на 54-й минуте после пенальти забил сам нападающий Луис Суарес.
Разгромным счет стал на 73-й минуте — защитник Хосе Мария Хименес успешно замкнул навес с углового.
В концовке встречи защитник Акром Комилов за опасную игру получил прямую красную карточку.
Следующий товарищеский матч Узбекистан проведет против сборной Катара в октябре.
Уругвай (4−4−2): Муслера, Перейра (Лаксальт 59), Хименес, Годин, Касерес, Весино (Торрейра 59), Бентанкур, Нандес (Родригес 46), Де Арраскаэта (Санчес 65), Суарес (Стуани 83), Кавани (Гомес 76). Главный тренер: Оскар Табарес.
Узбекистан (4−2−3−1): Суюнов, Азамов, Мухаммадиев (Отахонов 58), Комилов, Ашурматов, Тургунбаев (Яхшибаев 58), Хамробеков (Гиесов 73), Ганиев (Алибаев 73), Сидиков (Шихов 81), Машарипов, Уринбоев (Абдухаликов 46). Главный тренер: Тимур Кападзе.
Предупреждения: Машарипов 8, Ашурматов 57, Весино 57.
Удаления: Комилов 79.
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Видеообзор «Матч ТВ» на YouTube
Albert Sharafutdinov
Ничего неожиданного не произошло. Ребята так и не понимали что делать на поле кроме как по большинству времени стараться контролировать мяч без реальной попытки организовать серьезную атаку. Довольно бледная игра и 95 рейтинговое место скорее по делу
Арслан Батыршин
Нужно больше таких матчей!!!
Сборная играла хорошо
Сергей Кадыров
Молодцы!!! Не испугались такого звездного состава. Это не беда, что проиграли.. Зато получили настоящую практику, которая пригодится в дальнейшем. Только в играх с сильными сборными мира можно судить о потенциале команды. Наконец-то взяли курс на обновление состава.. “Старичкам“ надо сказать спасибо и пусть они отдыхают. Они сделали своё дело — не смогли дважды взять путёвку на мундиаль, хотя их чуть ли не за уши тянули туда.. Позор им!!! Может нынешним молодым игрокам будет присуща совесть и честь страны за которую они играют.
Кабил Раджабов
Нужно просто играть хорошо. Для этого надо трудиться много и вдумчиво. Ведь футбол, это интеллектуальная игра. Сборная Узбекистана обязана радовать своих болельщиков. Надеемся на будущие победы наших игроков. Удачи им.
Виктор Неизвесный
“Сборная Узбекистана по футболу потерпела выездное поражение от команды Уругвая, выставившей сильнейших игроков“ так а кто мешал нашей сборной выставить футболистов.?!
От Уругвая могли бы и пол команды выпустить, может тогда и воротарь смог бы забить гол.
Муратов Жахонгир
Неплохой результат Я ожидал 5:0
Муминжон Муминов
Видимо установка на игру была не пропустить мяч, отсюда и почти никакой атаки, но тем не менее ребята играли не плохо, вкладывались хорошо, физподготовка тоже порадовала. Главное опыт. Молодцы.
Sanjar Rajabov
Нормально. Уругвай были первыми чемпионами мира а наша команда только будет близка к ЧМ и то — чисто географически из-за проводимого в России ЧМ 2018 )))
Ренат Низамеев
Непонятный состав нашей сборной к таким играм надо относиться серьезней Ведь играли с двукратным чемпионами мира А так непонятный состав. Какая то. СОЛЯНКА"
geekthor
Вставлю свои пять копеек в тему. Сейчас сборная играет без долгосрочного главного тренера. Всем очевидно и руководству АФУ в первую очередь, что нынешний тренер Кападзе “на время“ тренер сборой пока не придет тот самый новый. Уже после непопадания сборной на ЧМ 2018 осенью 2017 года и после выборов нового президента АФУ, начались активные поиски опытного зарубежного наставника. Как говорил сам вице президент АФУ, было несколько кандидатов. Вроде как оставили выбор на Карлосе Кейруше, нынешнем тренере сборной Ирана и переговоры с ним должны снова возобновится после ЧМ 2018. Но есть вероятность, что иранцы могут продлить сним контракт и нам придется искать другого тренера.
Теперь по товарищеским матчам сборной Узбекистана за последние 8 месяцев. То, что сборная за последнее время сыграла товарняки с очень сильными сборными, с которыми мы ни разу не играли: Сенегал, Марокко и Уругвай. Это большая заслуга АФУ и большой плюс. Такого еще не было, раньше мы играли товарняки практически всегда со сборными из АФК, иногда игры отменялись и играли игроки сборной поделившись на “красные“ против “синих“ или против узбекских клубов высшей лиги или против олимпийской сборной (U-23).
Но как мне кажется было бы практичнее проводить сейчас товарняки с сильными сборными уже с новым постоянным зарубежным специалистом, которому четко поставлена цель, например, выиграть Кубок Азии 2019 и попадание в финальную пульку чемпионата мира 2022. Новый тренер уже наиграл бы состав, отобрал игроков, наладил связи между игроками и ставил бы их против сильных сборных как Уругвай. А сейчас мы играем против Уругвая и знаем что проиграем и знаем, что играем просто так и что придет новый тренер и у него наверное будут играть другие игроки. Такие товарищеские матчи с сильными сборными из топ 20 мы ведь не каждый день играем и наверное это недешево. И раз мы играем товарняки со сборными из топ20, то хотелось бы чтобы такие матчи проходили уже с новым опытным тренером и лучшими игроками. Например, матч против Уругвая после чемпионата мира, скажем весной 2019 года с новым топ тренером, который уже несколько месяцев тренирует сборную Узбекистана, смотрелся бы нам еще более интересным и позволил бы оценить куда мы движемся с нновым тренером и силу сборной на данный момент. А сейчас мы играли против Уругвая и все знают, что это просто так и тренер скоро сменится.