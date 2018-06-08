За пять месяцев с начала года судами по уголовным делам рассмотрено более 17 тысяч дел в отношении более 22 тысяч лиц, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Верховного суда Узбекистана.

При этом 250 лиц оправданы и реабилитированы, количество осужденных составило более 17 тысяч лиц, из них в отношении более 4000 лиц назначено наказание в виде лишения свободы, а в отношении более 11 тысяч лиц назначены другие виды наказаний.

За отчетный период в результате применения института примирения более 4000 лиц освобождены от уголовной ответственности.

Более 7000 уголовных дел, то есть более 40% всех дел, рассмотрены в ходе выездных судебных заседаний.



