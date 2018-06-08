«Газета.uz» совместно с сайтом Afisha.uz предлагает читателям подборку из семи интересных вариантов досуга в Ташкенте на выходных 9−10 июня.

Кинопремьеры 9 и 10 июня

В Ташкенте стартовали две премьеры фильмов — «От семьи не убежишь» и «Псы под прикрытием». Насколько интересной вышла французская комедия «От семьи не убежишь» — в обзоре Afisha.uz.

Также проходят следующие показы фильмов: «Хан Соло: Звездные Войны. Истории», «Два хвоста», «Черновик», «Дэдпул 2», «За бортом», «Пчёлка Майя и Кубок мёда».

Вечеринки в One More 9 и 10 июня

На выходных бар One More устраивает для гостей вечеринку вместе с DJ Sam, DJ Frost и DJ Ruxx.

Спектакль в Молодежном театре 9 июня

В Молодежном театре пройдет комедия «Лекарь поневоле». В центре сюжета — Сганарель, который вовлечен в череду комических ситуаций и положений, требующих нестандартных решений и виртуозно-талантливых выходов.

Празднование Сабантуя 10 июня

В парке культуры и отдыха «Сад дружбы» (бывший парк имени Бабура) состоится татаро-башкирский народный праздник Сабантуй. Все желающие смогут принять участие в игровых и спортивных состязаниях и станцевать под татарские песни.

Детский мастер-класс 10 июня

В Центре развития ребенка Metrika пройдет творческий мастер-класс, где дети смогут сами создать бумажный замок.

Велопрогулка 9 июня

9 июня на стадионе «Пахтакор» состоится «Велопрогулка» среди любителей велосипедного спорта. Желающие участвовать могут получить бесплатный велосипед на время проведения велопрогулки с 16:00 по 19:00.

Танцевальные мастер-классы 10 июня

По случаю открытия Центра развития детей и молодежи Zlotnikov Dance Centre устраивает бесплатные мастер-классы. В числе преподавателей: DJ Petishka, Надежда Риксиева, Татьяна Солдатова и Рустам Эсанов.

Все мероприятия в Ташкенте — в календаре Afisha.uz.

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