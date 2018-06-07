В результате активизации сотрудничества между АКБ «Узпромстройбанк» и Промышленно-коммерческим банком Китая (ICBC) в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет 9−10 июня в КНР, подписано рамочное соглашение о предоставлении кредитной линии для финансирования проектов с участием китайских поставщиков и подрядчиков.

Данное соглашение призвано содействовать развитию сотрудничества между отечественными предпринимателями и производителями КНР посредством финансирования покупок высокотехнологичного оборудования, товаров и услуг из КНР.





АКБ «Узпромстройбанк» активно использует и планирует привлечение кредитных линий таких ведущих китайских институтов развития, как Государственный банк развития Китая и Эксимбанк КНР, для финансирования инвестиционных проектов базовых отраслей экономики Республики Узбекистан, а также проектов предприятий малого бизнеса. В то же время АКБ «Узпромстройбанк» первым среди коммерческих банков Республики Узбекистан установил партнерские отношения с Банком Китая (Bank of China).

Согласно списку Forbes Global 2000, по итогам 2017 года Промышленно-коммерческий банк Китая является крупнейшим банком мира с совокупными активами в размере 3,5 трлн долларов США.

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