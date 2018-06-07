6 июня 2018 года состоялось торжественное открытие филиала Частного акционерного банка «Трастбанк» в Джизаке. Дизайн нового филиала соответствует классическим канонам архитектуры и органично вписался в местный ландшафт городского пейзажа.

На торжественной церемонии открытия филиала приняли участие хоким Джизака Акбар Шукуров, председатель правления Частного акционерного банка «Трастбанк» Сардор Нормухамедов, руководители Джизакского областного управления Центрального банка, руководители соответствующих департаментов и самостоятельных управлений, представители СМИ, подрядчики строительной компании ООО Inco-construction, а также партнеры и клиенты банка.

В рамках предвыборного визита президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Джизакскую область 18 ноября 2016 года было принято решение открыть первый частный банк в Джизаке.

В целях выполнения задач главы государства и постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан «О программе дополнительных мероприятий по социально-экономическому развитию территорий, дальнейшему повышению уровня жизни населения Джизакской области» от 19 января 2017 года, «Трастбанку» поручено открыть филиал в Джизаке.





Филиал открылся на улице Шарафа Рашидова в центре Джизака и стал первым частным банком в Джизакской области.

«Наша задача — предложить потенциальным клиентам, как физическим, так и юридическим лицам, качественные высокотехнологичные банковские услуги, а банковское обслуживание клиентов поднять на новый уровень. Мы стремимся сделать посещение клиентов в наши филиалы максимально комфортным. В новом филиале реализованы современные стандарты сервиса и созданы все условия для качественного обслуживания. Теперь жители Джизака могут по достоинству оценить качество услуг нашего банка», — отметил в своем выступлении председатель правления ЧАБ «Трастбанка» Сардор Нормухамедов.

Джизакский филиал «Трастбанка» будет оказывать современные банковские услуги населению города, субъектам частного и малого бизнеса. Кроме того, благодаря открытию филиала в регионе будут созданы новые рабочие места.

В заключение мероприятия участники церемонии дали высокую оценку деятельности банка в целом, а также положительно отозвались о вновь открывшихся перспективах для клиентов и партнеров.

Общая информация о банке

Образованный в 1994 году, ЧАБ «Трастбанк» является одним из ведущих банков Республики Узбекистан. Банк предоставляет весь спектр банковских продуктов и услуг.

По состоянию на 1 июня 2018 года филиальная сеть ЧАБ «Трастбанка» включает в себя 10 филиалов, 54 мини-банка, 25 пунктов денежных переводов и 22 сберегательные кассы.

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