7 июня в Ташкенте состоялся седьмой раунд политических консультаций представителей министерств иностранных дел Узбекистана и Польши, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана. Делегацию Польши возглавил заместитель министра иностранных дел Анджей Папеж.

Стороны обсудили состояние и перспективы развития отношений в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других сферах. Рассматривались вопросы активизации контактов на высшем и высоком уровнях, расширения межпарламентских обменов, проведения в Варшаве очередного заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

В состав делегации вошли представители польских компаний, заинтересованных в установлении прямых связей с узбекскими партнерами. Запланированы бизнес-форумы в Ташкенте и Бухаре. Узбекская сторона поддержала решение польской стороны об открытии в Ташкенте представительства Польского агентства инвестиций и торговли.