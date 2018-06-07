С начала года в системе Министерства финансов были назначены 93 руководителя, в том числе 54 заведующих финансовыми органами, 28 начальников отделений казначейства и 11 начальников главных управлений Государственного финансового контроля на местах. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

В апреле-мае были назначены шесть руководителей областного значения: начальники главных управлений финансов Ферганской области и Ташкента, начальник главного управления Государственного финансового контроля по Ташкенту, начальники управлений казначейства Андижанской, Самаркандской, Бухарской областей и начальник управления Пенсионного фонда Хорезмской области.

Назначены 22 заведующих районных и городских отделов финансов в Ферганской, Наманганской, Бухарской области, Самаркандской, Сурхандарьинской, Навоийской и Кашкадарьинской областях, 24 начальника районных и городских отделов казначейства в Ташкентской, Джизакской, Андижанской, Сырдарьинской, Сурхандарьинской, Наманганской, Самаркандской областях, в Ташкенте и Каракалпакстане.

Напомним, массовая кадровая чистка началась в структуре Министерства финансов в декабре 2017 года после критики президента Шавката Мирзиёева. Выступая накануне нового года перед парламентом, глава государства потребовал от министра финансов провести чистку кадров от не разбирающихся в финансах и «крыс». «Нужны молодые, опыт не важен, главное, чтобы любил Родину независимо от национальности», — заявил тогда президент.

Общее количество лиц, уволенных в результате в системе Минфина, составило 562 человека.

Уже в январе Минфин сообщил о поступлении 800 заявок на трудоустройство.