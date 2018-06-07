Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в ходе визита в Китай для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества проведет двусторонние встречи с лидерами ряда стран. Об этом на брифинге в Циндао, где пройдет саммит, сообщил пресс-секретарь президента Комил Алламжонов.

Шавкат Мирзиёев прибудет в Китай вечером 8 июня. На 9 июня запланированы его встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Основные мероприятия саммита пройдут 10 июня. Его особенность в том, что он впервые пройдет в формате «восьмерки» — при полноправном участии в качестве членов ШОС Индии и Пакистана.

Как мы уже писали, лидеры стран-членов ШОС обсудят вопросы совершенствования деятельности организации, региональной безопасности, расширения экономического сотрудничества, развития транспортно-коммуникационного взаимодействия и другие.

Планируется принять Циндаоскую декларацию, подписать Программу сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2019−2021 годы, План действий на 2018−2022 годы по реализации положений Договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, Совместное обращение к молодежи и другие документы.

Будет принято решение о государстве, председательствующем в ШОС в 2018—2019 годах, а также утверждены на последующие три года кандидатуры на посты генерального секретаря и директора Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС.

10 июня встретится Шавкат Мирзиёев с президентом Пакистана Мамнуном Хусейном и руководством ООН, сообщил пресс-секретарь президента. Он добавил, что глава государства может провести и другие встречи.