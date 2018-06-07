«Газета.uz» много раз писала о проекте «Современная махалля», реализуемом в Ташкенте. С этого года в столице по аналогии с национальной программой «Благоустроенное село» реализуется проект «Благоустроенная махалля». Несмотря на благие намерения, проект продолжает сталкиваться с большим недовольством населения. Главные проблемы — отсутствие диалога с жителями, игнорирование их интересов, непрозрачность и нарушение градостроительных норм (см. нашу статью «Несвоевременная махалля»). Ниже — очередной рассказ о борьбе жителей за свой двор.

6 июня жители махалли Шарафа Рашидова Мирабадского района (рядом с ЦУМом) тесно пообщались с заместителем хокима Ташкента Нодиржоном Максумовым. Причем встреч было две. В первой половине дня представители махалли побывали на приеме у высокопоставленного чиновника, где объяснили суть волнующей их проблемы.

А она заключалась в следующем: год назад,в начале июня 2017 года, хокимият Мирабадского района, исполняя указ президента «О мерах по совершенствованию и развитию института махалли», выделил строительной компании Order Max Project территорию в 0,25 га. На этом участке планировалось возвести многоэтажный комплекс, в котором какую-то часть отвели бы под махаллинский гузар.





Жильцы расположенных вокруг этого участка многоэтажных домов с самого начала были решительно настроены против новостройки. Их протест был столь решителен и непреклонен, что 13 октября 2017 года хоким района решением №785 отменил разрешение №366 об отводе земли Order Max Project. Немаловажную роль в таком повороте событий сыграла принципиальная позиция ГУП «Ташкентский научно-исследовательский и проектный институт генерального плана», который, учитывая многочисленные нарушения застройщиком градостроительных норм и правил, не дал согласия на отвод земельного участка.

Однако, аннулируя свое же решение, хоким нарушил закон «О государственной власти на местах». Согласно ему, акты, принятые хокимом, могут быть или отменены вышестоящим хокимом, или обжалованы в судебном порядке, или же опротестованы прокурором. Это нарушение закона и дало повод городскому управлению юстиции на основании заявления Order Max Projectподать в Мирабадский суд по административным делам иск к Мирабадскому хокимияту. Суд первой инстанции поддержал этот иск.

Тогда районный хокимият подал апелляцию в городской суд по административным делам. Дело рассматривалось не один месяц, и вот 23 марта апелляционная инстанция Ташкентского городского суда приняла определение №2−11/18, в котором поддержала решение хокимията об аннулировании разрешения на отвод земельного участка Order Max Project. Причем суду первой инстанции было высказано нарекание в том, что он, не до конца разобравшись в сути дела, принял решение в пользу истца.

Все вроде бы завершилось благополучно для многострадальных жителей махалли. Но вот прошло уже более двух месяцев, а территория двора как была захламлена, так и осталась в таком же неприглядном виде. Больше всего жителей волнует тот факт, что застройщик не убирает свои вагончики, в которых хранит разный строительный инвентарь. Жильцы даже выступили с инициативой своими силами благоустроить территорию, но власти согласия на это не дали. Все это породило слухи о том, что городская прокуратура опротестовала определение, принятое апелляционной инстанцией городского суда. И о том, что застройщик подал апелляцию в Верховный суд.

Чтобы прояснить ситуацию и была делегирована в городской хокимият группа представителей махалли Шарафа Рашидова. Нодиржон Максумов, выслушав их, сказал, что должен разобраться на месте. И добавил, что в 6 часов вечера будет в махалле и встретится с ее жителями.





К назначенному времени у развороченного участка уже собрались люди. Всех волновал вопрос, к какому решению придет заместитель хокима города? Он не заставил себя ждать, приехав вовремя. Его сопровождал хоким Мирабадского района Шухрат Пулатов. Обойдя обширную территорию, покрытую холмиками высохшей земли и мусором (и это в самом центре города), они предложили продолжить встречу в махаллинском гузаре, кстати, вместительном и находящимся в приличном состоянии. Непонятно, зачем нужно было строить новое здание, имея такое помещение?

Когда все разместились в просторном зале, Нодиржон Эргашевич сразу сказал, что никакого строительства на спорной территории вестись не будет. Это сообщение вызвало одобрительный гул присутствующих. Второе, что он отметил, — это вопрос благоустройства двора. Хокимият подготовит проект, который будет учитывать размещение детской и спортивной площадок, бассейна, зеленой зоны и так далее. Но это, как говорится, наметки. Жители махалли смогут ознакомиться с проектом, внести свои замечания и предложения. В хокимияте все изучат и примут окончательное решение по благоустройству территории. А ТЧСЖ домов, окружающих двор, должны будут осуществить намеченные благоустроительные работы. «Все это должно быть сделано до конца нынешнего года. Согласны ли с этим предложением?» — спросил у присутствующих замхокима.

Но согласных не оказалось. «Почему мы должны оплачивать работы по благоустройству? — спрашивали жители. — Здесь до прихода застройщика все и так было благоустроено, а он пришел и все разворотил. Пусть он все восстановит, как было».

Общую мысль высказал 83-летний аксакал, доктор технических наук, профессор Акмал Гафуров: «Когда человек хочет построить свой собственный дом, он прежде всего проходит десятки согласований в различных инстанциях, и только получив везде разрешения, приступает к строительству. А здесь, практически не имея на руках ни разрешительных документов, ни готовой и утвержденной проектно-сметной документации, застройщик вырубил 40 многолетних деревьев, вырыл котлован в 66 м, то есть нарушил все предусмотренные законодательством правила и инструкции. И утверждает, что понес убытки. Сначала говорил о 150 млн сумов, теперь эта сумма выросла почти до полумиллиарда сумов. Вот на него и надо возложить все расходы по благоустройству двора».





Видно было, что ни городские, ни районные власти не были готовы конкретно ответить на этот вопрос. Поэтому пришли к такому решению: к субботе, то есть к 9 июня, будет подготовлен проект благоустройства, который вывесят для всеобщего обозрения. Любой желающий сможет внести свои предложения по улучшению проекта. Тем временем власти продумают детали финансирования работ по благоустройству двора.