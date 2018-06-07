Сколько можно заработать на покупке ценных бумаг? Какие риски при инвестициях в технологию блокчейн и криптовалюты? Есть ли будущее у услуги каршеринга в Узбекистане? Можно ли стать инвестором с минимальным капиталом? Как быстро окупаются вложения? Что нужно для легализации прибыли физического лица?

14 июня «Лаборатория бизнеса» организует панельную дискуссию о способах пассивного дохода в Узбекистане, куда приглашаются предприниматели, инвесторы и все интересующиеся.

Спикеры:

Фарход Каримов — заместитель генерального директора Центра по координацию и развитию рынка ценных бумаг;

Руслан Салихов — GrapheneLab (Санкт-Петербург), разработчик, консультант в области блокчейна;

Шохрух Абдуганиев — директор RentCar.

Дискуссия 14 июня с 18:30 до 21:00 в коворинг-центре GroundZero. Необходимо пройти регистрацию.

Стоимость участия — 50 тысяч сумов. Скидка 50% преподавателям, студентам, государственным служащим действительна только при предъявлении служебного удостоверения.