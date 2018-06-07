Декан химико-технологического факультета Каракалпакского государственного университета Рашид Курбаниязов и заведующий кафедрой химической технологии Махсет Айымбетов освобождены от должностей за принуждение студентов к сельскохозяйственным работам.

Как сообщила пресс-служба Министерства высшего и среднего специального образования Узбекистана, руководители были уволены 2 июня после статьи, опубликованной изданием Xabar.uz.

В материале говорилось, что 80 студентов из пяти групп химико-технологического факультета КГУ были освобождены от занятий и отправлены на сельскохозяйственные работы в фермерское хозяйство «Шортанбай танги» в Нукусском районе, принадлежащее Махсету Айымбетову.

Один из студентов обратился в соответствующий орган (какой, не указывается), сотрудник которого прибыл в университет, чтобы подтвердить подлинность сообщения. В деканате пустые аудитории объяснили тем, что занятия начнутся после обеда, хотя по расписанию они должны быть утром. Айымбетов, узнав о проверке, вернул студентов к 12:00, отмечается в материале.