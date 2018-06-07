Решением и. о. хокима Ташкента Джахонгира Артыкходжаева от 6 июня хокимы 10 из 11 районов были освобождены от должностей и восстановлены в должности в статусе исполняющих обязанности хокимов. Об этом «Газете.uz» сообщили в столичной администрации.





Заявление об увольнении не писал лишь глава Шайхантахурского района Баходир Гаибназаров, в декабре 2017 года назначенный и. о. хокима.

1 июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев после поездки по Ташкенту провел совещание с участием глав администраций столицы и ее районов, на котором высказал недовольство недостатками в развитии и благоустройстве города.

6 июня в хокимияте столицы прошло собрание, на котором говорилось, что хокимияты должны быть не бюрократическими институтами, а учреждениями, готовыми к открытому диалогу с народом и действующими в его интересах.