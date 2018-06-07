Генеральный директор Международного исследовательского института продовольственной политики (IFPRI) Шенгген Фан в интервью «Газете.uz» поделился видением продовольственного обеспечения и устойчивого сельскохозяйственного развития в Узбекистане. IFPRI сотрудничает с Международным Вестминстерским университетом в Ташкенте и планирует вести работу с Министерством водного хозяйства в сфере менеджмента воды и устойчивого развития в сельском хозяйстве.
О развитии продовольственной стратегии
IFPRI работает со многими странами на национальном и региональном уровнях по решению проблем продовольственной безопасности. В Узбекистане есть несколько вызовов в этой сфере. С одной стороны, это деградация природных ресурсов для создания продовольствия: воды, земель; с другой стороны, питание, рацион людей. Вопросы здоровья населения, его питания и развитие продовольственной системы страны неразрывно связаны. Сельское хозяйство нуждается в стратегии по достижению двух этих целей.
Помочь в этом должны, во-первых, инновации: необходимы инвестиции в технологии и исследования, изучение технологий, применяемых в развитых странах. Во-вторых, набор государственных политик: ценовая политика на продовольствие, политика импорта, семенная политика должны быть реформированы, чтобы повысить эффективность продовольственного обеспечения. В-третьих, институциональные изменения — ассоциации водопотребителей, например, их правоспособность должна укрепляться, они должны иметь реальные права в управлении водой.
Об экспорте и импорте продовольствия
С учетом климатических изменений я бы импортировал рис из Индии, Камбоджи и других государств, где нет недостатка воды, производство риса велико и себестоимость производства невысока.
В условиях дефицита воды производить рис очень дорого. Импортируя рис, Узбекистан может наращивать экспорт овощей, фруктов, орехов и других продуктов.
Важнейшее условие здесь — свободный рынок. Экспортировать надо то, чем силен, и импортировать то, чем не можешь похвастаться.
Об управлении последствиями изменения климата и Аральской катастрофы
Наш институт исследует системы производства продовольствия, устойчивые к изменениям климата. Сельское хозяйство и продовольственная система должны адаптироваться к изменениям и справляться с его последствиями. Адаптация означает применение технологий, позволяющих приспособить, сделать сельхозкультуры более устойчивыми к повышению температуры воздуха и уменьшению количества осадков.
Даже при очень высоких температурах есть возможность выращивать сельхозкультуры. Смягчение означает снижение нагрузки и восстановление плодородия различными путями, например, оставлять органические остатки на поле, не удаляя и не сжигая их, а также надлежащий севооборот.
Сельскохозяйственные животные оказывают большое влияние на истощение растительного покрова. Это влечет деградацию земель. Вопрос заключается в том, чтобы внедрить на деле сельское хозяйство, в котором животные и продовольственные культуры помогают снизить эрозию почв и повысить их плодородие.
Центральноазиатский регион очень уязвим к повышению температур. Оно вызывает таяние ледников, может повлечь наводнения, но в будущем запасы воды растают — и уже сегодня это серьезный вызов для сельского хозяйства.
Могу предположить, что с ростом температур пыльные бури, подобные той, что произошла в мае в Каракалпакстане, Хорезме, Навои и Бухаре, станут более частыми и сильными. Нам нужно работать всем вместе, чтобы защитить экосистемы и контролировать подобные бури. Следует сосредоточить комплексные усилия на предотвращении подобных пыльных бурь — в противном случае они будут еще сильнее.
Китай имел подобный опыт в прошлом: ежегодно в марте и апреле Пекин накрывали сильные пыльные бури. Было использовано несколько путей их предотвращения: в северной части страны созданы крупные зеленые насаждения, останавливающие бури. Инвестиции в улучшение качества почв, противоэрозийные мероприятия не менее важны.
Пыльные бури страшны там, где деградированы почвы. В Приаралье еще и засоленность велика. Необходимо использовать широкий спектр практик и технологий: больше возделывать солеустойчивые сельхозкультуры, фитомелиоранты при освоении засоленных почв. Это сократит количество пыли и соли, которые могут быть перенесены на поля и города.
«Установите адекватную цену на воду — и все начнут экономить»
Вода — крупнейшая проблема Центральноазиатского региона, которая возрастает с каждым годом. Использовать опыт других стран просто необходимо: отбирать невлагоемкие культуры для производства. Затем использовать водосберегающие технологии: капельное орошение, системы капельного полива на солнечной энергии. Не затоплять поле, а лишь «прокапывать» его.
В-третьих, рециклинг воды. Вода может быть использована много раз — так почему же мы ее не бережем? Потому что не платим за нее. Необходимо ввести рыночный механизм — чтобы за воду платили всегда. Именно в этой области IFPRI заинтересован работать c правительством.
Сейчас нет конкретной программы, но первые шаги уже сделаны, мы будем работать с партнерами из Международного Вестминстерского университета в Ташкенте и Министерства водного хозяйства над тем, как связать данные о воде, над методологией и моделью, которая обеспечит мудрое решение для более эффективного использования воды и устойчивого сельхозпроизводства.
Сельхозкультуры, технологии, рыночный механизм и ценовая политика — все это поможет улучшить водный менеджмент. Очень важен также вклад всего населения в водосбережении. Ассоциации водопотребителей должны обладать достаточной властью, средствами и быть проводниками водосбережения.
«Продвигать сбалансированный, здоровый рацион»
Продвижение здорового питания — одна из стратегических областей IFPRI. В рационе жителей страны слишком много пшеницы и мяса. Нужен сбалансированный рацион, здоровое питание с достаточным количеством фруктов, овощей. Это чрезвычайно важно для здоровья.
Необходимо продвигать и поощрять здоровое, сбалансированное питание. Оно означает ежедневно потреблять разнообразные продукты — и понемногу. Немного хлеба, больше овощей и фруктов. В Узбекистане есть люди, потребляющие слишком много мяса, и есть люди, в рационе которых мяса недостаточно. Нужно претворять в жизнь программы сбалансированного питания на государственном уровне. Дети в школах особенно нуждаются в сбалансированном, здоровом рационе.
Потребление соли в Узбекистане достаточно высоко. Многие страны потребляют слишком много соли и сахара. Есть три яда: сахар, соль, жиры. Организму они нужны, но в количестве, превышающем норму, они наносят вред. Избыток соли повышает кровяное давление, сахар вызывает диабет, ожирение и другие болезни. Поэтому многие страны облагают налогом сахар, сладкие напитки. Правительству следует тратить средства на повышение образованности людей в вопросах здорового питания и продвигать сбалансированный режим питания.
Шенгген Фан (Shenggen Fan) является генеральным директором Международного института исследования продовольственной политики с 2009 года. Имеет степень PhD в прикладной экономике (Университет Миннесоты, США), степень бакалавра и магистра Нанкинского сельскохозяйственного университета (Китай). Область исследования — стратегии развития для борьбы с бедностью в Африке, Азии и на Ближнем Востоке. Является советником правительств Китая и Вьетнама по вопросам сельского хозяйства, продовольственной безопасности и питания. Обладатель премии Всемирной продовольственной программы 2014 года в знак признания его приверженности и лидерства в борьбе с голодом во всем мире.
Виктор Неизвесный
Ох правильные вещи говорит человек! Только все это нужно было внедрять ещё 5,10 лет назад и постепенно методом эволюции, а теперь придётся методом революции ставить все на новые рельсы.
По части ценообразования на продукты питания это больная тема которую поднимают не первый год, но до тех пор пока фермеры не начнут отгружать свой товар в крупные торговые сети напрямую всегда найдутся посредники которые будут накручивать цену товара и получать при этом бешенные прибыли чёрных доходов никак не облагаемых налогами.
Halida Ahmedova
Страшно становится- по берегам рек в Ташкенте, Ташобласти плотно выстроены частные дома, что они там с водой делают? Деревья активно вырубили в городах, теперь наверно пойдут в села. Может это малость в глобальной проблеме, но ведь капля за каплей чаша наполняется. В погоне за золотым тельцом не видят, к чему ведут страну?
Shahnoz Sayfiddinova
Какая хорошая статья. Какой профессиональный анализ у мистера Фана. И советы дельные которые можно внедрить в жизнь. Согласна с ним что нужно пересмотреть и цены на воду и повторное использование воды. И импорт риса с других стран тоже очень актуален я считаю. А ещё хочу сказать спасибо редакции газеты за хорошие статьи которые стали появляться у вас. Например про образование статья тоже была одна из лучших. Приятно читать анализ и рекомендации. Молодцы!! Вы опять стали радовать нас)))
Богдан Саипов
Налог увеличить легко. Вот только уровень жизни не учли в областях. Уровень пенсии. Как жить пенсионеру на 200 000 сум (у мамы пенсия не доходит до 200 000сум) и поднимать цену и на воду. Может сначала стоит изменить ирригацию полива ( с советских времен не меняли). Может трубы менять на улицах что бы не было утечек. Многие скажут ну ладно поднимут немного налог на воду а как платить слабому слою населения? Может стоит задуматься об этом