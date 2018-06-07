Генеральный директор Международного исследовательского института продовольственной политики (IFPRI) Шенгген Фан в интервью «Газете.uz» поделился видением продовольственного обеспечения и устойчивого сельскохозяйственного развития в Узбекистане. IFPRI сотрудничает с Международным Вестминстерским университетом в Ташкенте и планирует вести работу с Министерством водного хозяйства в сфере менеджмента воды и устойчивого развития в сельском хозяйстве.

О развитии продовольственной стратегии

IFPRI работает со многими странами на национальном и региональном уровнях по решению проблем продовольственной безопасности. В Узбекистане есть несколько вызовов в этой сфере. С одной стороны, это деградация природных ресурсов для создания продовольствия: воды, земель; с другой стороны, питание, рацион людей. Вопросы здоровья населения, его питания и развитие продовольственной системы страны неразрывно связаны. Сельское хозяйство нуждается в стратегии по достижению двух этих целей.

Помочь в этом должны, во-первых, инновации: необходимы инвестиции в технологии и исследования, изучение технологий, применяемых в развитых странах. Во-вторых, набор государственных политик: ценовая политика на продовольствие, политика импорта, семенная политика должны быть реформированы, чтобы повысить эффективность продовольственного обеспечения. В-третьих, институциональные изменения — ассоциации водопотребителей, например, их правоспособность должна укрепляться, они должны иметь реальные права в управлении водой.

Об экспорте и импорте продовольствия

С учетом климатических изменений я бы импортировал рис из Индии, Камбоджи и других государств, где нет недостатка воды, производство риса велико и себестоимость производства невысока.

В условиях дефицита воды производить рис очень дорого. Импортируя рис, Узбекистан может наращивать экспорт овощей, фруктов, орехов и других продуктов.

Важнейшее условие здесь — свободный рынок. Экспортировать надо то, чем силен, и импортировать то, чем не можешь похвастаться.

Об управлении последствиями изменения климата и Аральской катастрофы

Наш институт исследует системы производства продовольствия, устойчивые к изменениям климата. Сельское хозяйство и продовольственная система должны адаптироваться к изменениям и справляться с его последствиями. Адаптация означает применение технологий, позволяющих приспособить, сделать сельхозкультуры более устойчивыми к повышению температуры воздуха и уменьшению количества осадков.

Даже при очень высоких температурах есть возможность выращивать сельхозкультуры. Смягчение означает снижение нагрузки и восстановление плодородия различными путями, например, оставлять органические остатки на поле, не удаляя и не сжигая их, а также надлежащий севооборот.

Сельскохозяйственные животные оказывают большое влияние на истощение растительного покрова. Это влечет деградацию земель. Вопрос заключается в том, чтобы внедрить на деле сельское хозяйство, в котором животные и продовольственные культуры помогают снизить эрозию почв и повысить их плодородие.

Центральноазиатский регион очень уязвим к повышению температур. Оно вызывает таяние ледников, может повлечь наводнения, но в будущем запасы воды растают — и уже сегодня это серьезный вызов для сельского хозяйства.

Могу предположить, что с ростом температур пыльные бури, подобные той, что произошла в мае в Каракалпакстане, Хорезме, Навои и Бухаре, станут более частыми и сильными. Нам нужно работать всем вместе, чтобы защитить экосистемы и контролировать подобные бури. Следует сосредоточить комплексные усилия на предотвращении подобных пыльных бурь — в противном случае они будут еще сильнее.

Китай имел подобный опыт в прошлом: ежегодно в марте и апреле Пекин накрывали сильные пыльные бури. Было использовано несколько путей их предотвращения: в северной части страны созданы крупные зеленые насаждения, останавливающие бури. Инвестиции в улучшение качества почв, противоэрозийные мероприятия не менее важны.

Пыльные бури страшны там, где деградированы почвы. В Приаралье еще и засоленность велика. Необходимо использовать широкий спектр практик и технологий: больше возделывать солеустойчивые сельхозкультуры, фитомелиоранты при освоении засоленных почв. Это сократит количество пыли и соли, которые могут быть перенесены на поля и города.

«Установите адекватную цену на воду — и все начнут экономить»

Вода — крупнейшая проблема Центральноазиатского региона, которая возрастает с каждым годом. Использовать опыт других стран просто необходимо: отбирать невлагоемкие культуры для производства. Затем использовать водосберегающие технологии: капельное орошение, системы капельного полива на солнечной энергии. Не затоплять поле, а лишь «прокапывать» его.

В-третьих, рециклинг воды. Вода может быть использована много раз — так почему же мы ее не бережем? Потому что не платим за нее. Необходимо ввести рыночный механизм — чтобы за воду платили всегда. Именно в этой области IFPRI заинтересован работать c правительством.

Сейчас нет конкретной программы, но первые шаги уже сделаны, мы будем работать с партнерами из Международного Вестминстерского университета в Ташкенте и Министерства водного хозяйства над тем, как связать данные о воде, над методологией и моделью, которая обеспечит мудрое решение для более эффективного использования воды и устойчивого сельхозпроизводства.

Сельхозкультуры, технологии, рыночный механизм и ценовая политика — все это поможет улучшить водный менеджмент. Очень важен также вклад всего населения в водосбережении. Ассоциации водопотребителей должны обладать достаточной властью, средствами и быть проводниками водосбережения.

«Продвигать сбалансированный, здоровый рацион»

Продвижение здорового питания — одна из стратегических областей IFPRI. В рационе жителей страны слишком много пшеницы и мяса. Нужен сбалансированный рацион, здоровое питание с достаточным количеством фруктов, овощей. Это чрезвычайно важно для здоровья.

Необходимо продвигать и поощрять здоровое, сбалансированное питание. Оно означает ежедневно потреблять разнообразные продукты — и понемногу. Немного хлеба, больше овощей и фруктов. В Узбекистане есть люди, потребляющие слишком много мяса, и есть люди, в рационе которых мяса недостаточно. Нужно претворять в жизнь программы сбалансированного питания на государственном уровне. Дети в школах особенно нуждаются в сбалансированном, здоровом рационе.

Потребление соли в Узбекистане достаточно высоко. Многие страны потребляют слишком много соли и сахара. Есть три яда: сахар, соль, жиры. Организму они нужны, но в количестве, превышающем норму, они наносят вред. Избыток соли повышает кровяное давление, сахар вызывает диабет, ожирение и другие болезни. Поэтому многие страны облагают налогом сахар, сладкие напитки. Правительству следует тратить средства на повышение образованности людей в вопросах здорового питания и продвигать сбалансированный режим питания.