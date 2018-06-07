Министр культуры Узбекистана Бахтиёр Сайфуллаев открыл страницу в социальной сети Facebook.

В своем приветствии глава Министерства культуры отметил, что будет рассказывать читателям о своей деятельности, сообщать о происходящих в сфере изменениях и имеющихся проблемах.

«Я очень рад возможности вести прямой диалог с вами!» — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в крупнейшую социальную сеть мира пришли заместители премьер-министра Джамшид Кучкаров и Танзила Нарбаева, а также министр здравоохранения Алишер Шадманов.