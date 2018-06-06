Национальная сборная Узбекистана проведет товарищеский матч против команды Уругвая на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео в пятницу, сообщила пресс-служба НОК.
Встреча пройдет 8 июня в 04:10 по ташкентскому времени и станет первой для Узбекистана игрой против команды из Южной Америки, двукратного чемпиона мира — сборной Уругвая. Предстоящее противостояние в прямом эфире покажут телеканалы Sport и «Матч ТВ».
Подопечные главного тренера Оскара Табареса в групповом этапе чемпионата мира сыграют против России — страны-хозяйки мундиаля (25 июня), а также против Египта (15 июня) и Саудовской Аравии (20 июня).
Полный состав Узбекистана
Вратари — Ботирали Эргашев («Навбахор»), Умид Эргашев («Насаф»), Эльдор Суюнов («Пахтакор»);
Защитники — Рустам Ашурматов («Бунёдкор»), Санъат Шихов («Бухара»), Акрам Комилов («Бунёдкор»), Достон Турсунов («Нефтчи»), Ислом Кобилов («Бунёдкор»), Шерзод Агзамов («Пахтакор»), Шухрат Мухаммадиев («Локомотив»), Аббос Отахонов («Металлург»);
Полузащитники — Одил Хамробеков («Насаф»), Азиз Ганиев («Насаф»), Жавохир Сидиков («Коканд-1912»), Азиз Тургунбаев («Навбахор»), Жасур Яхшибаев («Пахтакор»), Жалолиддин Машарипов («Пахтакор»), Икром Алибаев («Локомотив»), Ислом Кенжабоев («Насаф»), Хуршид Гиёсов («Бунёдкор»), Сардор Собирходжаев («Бунёдкор»);
Нападающие — Забихилло Уринбаев («Металлург»), Бобир Абдихаликов («Насаф»).
Полный состав Уругвая
Вратари — Фернандо Муслера («Галатасарай», Турция), Мартин Сильва («Васко да Гама», Бразилия), Мартин Кампанья («Индепендьенте», Бразилия);
Защитники — Диего Годин, Хосе Мария Хименес (оба — «Атлетико», Мадрид, Испания), Себастьян Коатес («Спортинг», Лиссабон, Португалия), Макси Перейра («Порту», Португалия), Гильермо Варела («Пеньяроль»), Мартин Касерес («Лацио», Италия), Гастон Сильва («Индепендьенте»);
Полузащитники — Матиас Весино («Интер», Милан, Италия), Лукас Торрейра («Сампдория», Италия), Родриго Бентанкур («Ювентус», Италия), Найтан Нандес («Бока Хуниорс», Бразилия), Карлос Санчес («Монтеррей», Мексика), Кристиан Родригес («Пеньяроль»), Диего Лаксальт («Дженоа», Италия), Джорджиан Де Арраскаэта («Крузейро», Бразилия);
Нападающие — Луис Суарес («Барселона», Испания), Эдинсон Кавани («ПСЖ», Франция), Хонатан Урретавискайя («Монтеррей», Мексика), Максимилиано Гомес («Сельта», Испания), Кристиан Стуани («Жирона», Испания).
Asambler Asambler
Мда… С таким составом даже о счете подумать страшно, надеюсь не подведут
Yulia Snetkova
Мд.., ставим ставки…
Great Description
Почему нельзя сделать отбор в национальную сборную среди народа? Хотя бы половина мест в команде. Так делает Бразилия. У нас столько людей отлично играют в футбол!!
Кардинал Ришелье
Ничья или минимальная победа Уругвая. Если ничья, то Уругвай победит Россию; если минимальная победа Уругвая, то Уругвай разгромит Россию. Впрочем, не буду удивлен.
Paradigm Shift
Совсем сума сошли. Они бы еще U-16 сборную отправили туда. Я понимаю, надо воспитывать молодых и всё такое, но такой шанс сыграть с Уругваем выпадает раз в десять лет, а наши взяли пушечное мясо для Суареса, Кавани, Година и Касереса.
Взяли бы хотя бы Одила Ахмедова, Отабека Шукурова, Шамуродова, Хамдамова.
Albert Sharafutdinov
Согласен. Ребятишки совершенно без имен. Постоянно играем с Ираками и Кувейтами, пытаемся выставить состав, а тут сборная узбекской футбольной лиги. Даже смотреть не интересно
Гапал Эргашев
ого, играем не против Уругвая, а против Барсы, Атлетико, Ювентуса, Интера, ПСЖ, Порту, Лацио — Бразилии, Португалии, Испании, Франции, Мексики, Италии!!! Это будет что-то! разгром по всем статьям! но, очень хороший урок, будем снисходительны к нашим. Удачной игры!
Sarvar Mukhamedov
Правильно сделали, что молодых взяли, это опыт будет, побольше нужно таких матчей против сильных сборных, а не против Сингапуров и Малайзий с Бутанами) Надеюсь, наши пацаны не травмируют игроков Уругвая, которым ещё на ЧМ играть!)))
Sergey Kim
Paradigm Shift да не будут там играть топ игроки. У них ЧМ на носу, а наши могут покалечить.