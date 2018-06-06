Национальная сборная Узбекистана проведет товарищеский матч против команды Уругвая на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео в пятницу, сообщила пресс-служба НОК.

Встреча пройдет 8 июня в 04:10 по ташкентскому времени и станет первой для Узбекистана игрой против команды из Южной Америки, двукратного чемпиона мира — сборной Уругвая. Предстоящее противостояние в прямом эфире покажут телеканалы Sport и «Матч ТВ».

Подопечные главного тренера Оскара Табареса в групповом этапе чемпионата мира сыграют против России — страны-хозяйки мундиаля (25 июня), а также против Египта (15 июня) и Саудовской Аравии (20 июня).

Полный состав Узбекистана

Вратари — Ботирали Эргашев («Навбахор»), Умид Эргашев («Насаф»), Эльдор Суюнов («Пахтакор»);

Защитники — Рустам Ашурматов («Бунёдкор»), Санъат Шихов («Бухара»), Акрам Комилов («Бунёдкор»), Достон Турсунов («Нефтчи»), Ислом Кобилов («Бунёдкор»), Шерзод Агзамов («Пахтакор»), Шухрат Мухаммадиев («Локомотив»), Аббос Отахонов («Металлург»);

Полузащитники — Одил Хамробеков («Насаф»), Азиз Ганиев («Насаф»), Жавохир Сидиков («Коканд-1912»), Азиз Тургунбаев («Навбахор»), Жасур Яхшибаев («Пахтакор»), Жалолиддин Машарипов («Пахтакор»), Икром Алибаев («Локомотив»), Ислом Кенжабоев («Насаф»), Хуршид Гиёсов («Бунёдкор»), Сардор Собирходжаев («Бунёдкор»);

Нападающие — Забихилло Уринбаев («Металлург»), Бобир Абдихаликов («Насаф»).

Полный состав Уругвая

Вратари — Фернандо Муслера («Галатасарай», Турция), Мартин Сильва («Васко да Гама», Бразилия), Мартин Кампанья («Индепендьенте», Бразилия);

Защитники — Диего Годин, Хосе Мария Хименес (оба — «Атлетико», Мадрид, Испания), Себастьян Коатес («Спортинг», Лиссабон, Португалия), Макси Перейра («Порту», Португалия), Гильермо Варела («Пеньяроль»), Мартин Касерес («Лацио», Италия), Гастон Сильва («Индепендьенте»);

Полузащитники — Матиас Весино («Интер», Милан, Италия), Лукас Торрейра («Сампдория», Италия), Родриго Бентанкур («Ювентус», Италия), Найтан Нандес («Бока Хуниорс», Бразилия), Карлос Санчес («Монтеррей», Мексика), Кристиан Родригес («Пеньяроль»), Диего Лаксальт («Дженоа», Италия), Джорджиан Де Арраскаэта («Крузейро», Бразилия);

Нападающие — Луис Суарес («Барселона», Испания), Эдинсон Кавани («ПСЖ», Франция), Хонатан Урретавискайя («Монтеррей», Мексика), Максимилиано Гомес («Сельта», Испания), Кристиан Стуани («Жирона», Испания).