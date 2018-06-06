19−23 июня в Самарканде впервые пройдет международная олимпиада имени Мирзо Улугбека по физике и астрономии среди учащихся 10−11-х классов школ, сообщила пресс-служба Министерства народного образования Узбекистана.
Планируется, что каждую страну-участницу представят по шесть человек (три по физике и три по астрономии). Олимпиада пройдет в два этапа — теоретический и экспериментальный.
В жюри войдут эксперты международного уровня по физике и астрономии, профессорско-преподавательский коллектив стран СНГ, а также ученые из Узбекистана.
Победители олимпиады от Узбекистана получат право на поступление в высшие образовательные учреждения страны на льготной основе.
Планируется, что международная олимпиада будет проводиться каждые два года.
Гапал Эргашев
к слову, по международной математической олимпиаде: узбекские школьники не завоевали пока ни одной золотой медали с 1997 года.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Первое участие: 1997.
Количество участий: 16.
Золотые медали: 0. Серебряные медали: 9. Бронзовые медали: 26. Похвальные грамоты: 30.
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КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
E-mail: Sholpan Kirabayeva
СТРАНА — ОРГАНИЗАТОР MMO
2010 — Астана (Результаты, Домашняя страница MMO 2010)
ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ММО
Первое участие: 1993.
Количество участий: 24.
Золотые медали: 15. Серебряные медали: 27. Бронзовые медали: 58. Похвальные грамоты: 27.
Основателю алгебры было бы стыдно за наших.
Анжелла Круг
Что делать, так преподают