В ходе государственного визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в мае 2017 года в Китайскую Народную Республику было подписано соглашение между Государственным комитетом Республики Узбекистан по инвестициям и Министерством коммерции Китайской Народной Республики по сотрудничеству в сфере строительства и модернизации гидроэлектростанций на территории Республики Узбекистан.

В целях развития двухстороннего сотрудничества по реализации программы строительства и модернизации гидроэлектростанций в Республике Узбекистан и в соответствии с Постановлением Президента Республики Узбекистан №ПП-3335 от 17 октября 2017 года между АКБ «Туронбанк» и Экспортно-импортным банком Китая 30 ноября 2017 года подписано заемное соглашение на сумму 58,5 млн долларов США для финансирования проектов АО «Узбекгидроэнерго» по строительству 4 малых гидроэлектростанций в Ташкентской, Наманганской и Сурхандарьинской областях сроком на 20 лет.

В рамках подготовки к саммиту Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, который состоится в Циндао 9−10 июня 2018 года и реализации Постановлений Президента Республики Узбекистан №ПП-3461 и №ПП-3463 от 04 января 2018 года между АКБ «Туронбанк» и Экспортно-импортным банком Китая подписаны заемные соглашения на сумму 85,8 млн долларов США для финансирования проектов АО «Узбекгидроэнерго» по строительству гидроэлектростанции в Ташкентской области

и модернизации 4 гидроэлектростанций в Ташкенте, а также в Андижанской и Ташкентской областях сроком на 20 лет.

После строительства и модернизации вышеуказанных гидроэлектростанций мощность составит 62,1 МВт и среднегодовая выработка электроэнергии составит 406,1 млн кВт⋅ч.

В настоящий момент АКБ «Туронбанк» и АО «Узбекгидроэнерго» готовят новые проекты по строительству и модернизации гидроэлектростанций в Самаркандской и Ташкентской областях на сумму 46,6 млн долларов США.

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