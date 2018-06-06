О чем будут все разговоры с коллегами на перерыве или при встрече с друзьями этим летом? Конечно же, о футболе. Приближающийся Чемпионат мира по футболу-2018 обещает быть захватывающим. Не нужно портить себе впечатления недостаточным качеством изображения. Телевизоры серии LG Super UHD Nano Cell помогут насладиться футбольными матчами в полной мере.





Неоспоримое преимущество этих телевизоров в широком угле обзора. Что это значит для пользователя? Когда перед телевизором собирается большая компания, не всем удается расположиться напротив телевизора, и кому-то обязательно придется смотреть на экран сбоку. На обычном экране качество изображения неизбежно снижается, цвета тускнеют и искажаются. В итоге впечатление от матча получается совсем не то.





С телевизором LG Super UHD такой проблемы просто не будет. Даже глядя на экран под углом, можно увидеть яркое, четкое и контрастное изображение. С такой реалистичностью картинки ни один гол не останется незамеченным.





Атмосферу стадиона во многом также создают звуки. «Кричалки» болельщиков, свисток рефери, ремарки комментаторов — все это заряжает азартом. Телевизор LG Super UHD Nano Cell не даст остаться в стороне, даже находясь дома. Dolby Atmos реалистично передает все звуки и движение каждого объекта, обеспечивая объемное звучание на 360 градусов. В сочетании с Dolby Vision эта технология позволяет испытать те же ощущения, что и на стадионе.

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