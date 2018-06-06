Члены правительства Узбекистана постепенно открывают аккаунты и страницы в социальных сетях, преимущественно в Facebook.

В начале июня в социальную сеть пришел заместитель премьер-министра, министр финансов Джамшид Кучкаров.

«Друзья, здесь я буду делиться с вами финансовыми реформами, новостями и событиями происходящими в нашей стране, — написал он 4 июня. — Хочу отметить, мне очень важно знать ваши мнения и предложения».

Немногим более месяца назад аккаунт в социальных сетях открыла другой вице-премьер — председатель Комитета женщин страны Танзила Нарбаева. В соцсети зампремьера рассказывает о работе комитета, встречах и поездках, публикует фотографии с местных и международных мероприятий.

«Теперь мы будем общаться с Вами на основе принципа, провозглашенного Президентом страны „Не народ должен служить государственным органам, а государственные органы должны служить народу“», — говорится в публикации главы Комитета женщин от 30 апреля.

Страницу государственного служащего открыл в конце мая министр здравоохранения Алишер Шадманов.

«С целью общения с вами и решения заботящих вас проблем в системе здравоохранения я открыл свою личную страничку в социальной сети facebook, — написал глава Минздрава в приветственном посте. — Теперь на этой страничке вместе можем обсуждать новости, планы, предложения и обращения в сфере медицины».

Отметим, что многие руководители министерств, ведомств, хокимиятов и других структур уже имеют страницы в социальных сетях.