Члены правительства Узбекистана постепенно открывают аккаунты и страницы в социальных сетях, преимущественно в Facebook.
В начале июня в социальную сеть пришел заместитель премьер-министра, министр финансов Джамшид Кучкаров.
«Друзья, здесь я буду делиться с вами финансовыми реформами, новостями и событиями происходящими в нашей стране, — написал он 4 июня. — Хочу отметить, мне очень важно знать ваши мнения и предложения».
Немногим более месяца назад аккаунт в социальных сетях открыла другой вице-премьер — председатель Комитета женщин страны Танзила Нарбаева. В соцсети зампремьера рассказывает о работе комитета, встречах и поездках, публикует фотографии с местных и международных мероприятий.
«Теперь мы будем общаться с Вами на основе принципа, провозглашенного Президентом страны „Не народ должен служить государственным органам, а государственные органы должны служить народу“», — говорится в публикации главы Комитета женщин от 30 апреля.
Страницу государственного служащего открыл в конце мая министр здравоохранения Алишер Шадманов.
«С целью общения с вами и решения заботящих вас проблем в системе здравоохранения я открыл свою личную страничку в социальной сети facebook, — написал глава Минздрава в приветственном посте. — Теперь на этой страничке вместе можем обсуждать новости, планы, предложения и обращения в сфере медицины».
Отметим, что многие руководители министерств, ведомств, хокимиятов и других структур уже имеют страницы в социальных сетях.
Андрей М07
Похвально что некоторые выходят к народу пусть не физически а чуть-чуть сближаются с народом и могут оперативно отреагировать и дать ответ на волнующие народа вопросы.
Svetlana Mullokandova
В Год людей пожилого возраста была обнародована обширная программа различных мер. Одним из важнейших мероприятий была организация досуга для пожилых людей в махаллях. Некоторые мероприятия, такие как, отдых в санаториях и домах отдыха, по сообщениям прессы, имели место быть. Но не всем это было доступно. А многие другие запланированные мероприятия остались в мечтах и на бумаге. Может быть Комитет женщин Узбекистана поможет осуществить хорошую идею досуга пожилых людей в махаллях, спортивные занятия, клубы по интересам, культурные мероприятия и др. Чтобы пенсионеры могли жить полноценной жизнью.
Виктор Неизвесный
Раньше чиновники просто сидели в фейсбуке, а теперь они это будут делать ещё и в рамках народных обращений! Браво! Когда телеграмм каналы запускать будут?
Шерали Ходжаев
Хорошо было бы, если бы руководство “Узтрансгаз“ появилось бы в Фейсбуке. Больше узнали бы о своих проблемах.
Артур Кутлымуратов
Спасибо за открытие таких страниц для народа, но не надо забывать, что онлайн обращение не на 100% помогают решать проблемы каждого гражданина.