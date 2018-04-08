Предприятие «Сувсоз» сообщило о планируемых отключениях холодной воды и понижении давления на водопроводных сетях в ряде районов Ташкента. Это связано с ремонтно-профилактическими работами на водоводах и водопроводных сетях и подготовкой к весенне-летнему периоду.

Отключения в период с 9 апреля по 16 мая затронут почти все районы города. В места отсутствия воды будут направляться автоводовозы. Номера телефонов для справок: 256−10−95, 252−55−78, 252−60−08.

График работ

9 апреля с 09.00 до 09.00 часов 10 апреля

1. Воды не будет:

Сергелийский район: Хлопковый завод по улице Саади, Кислородная станция.

Чиланзарский район: Республиканский научный Центр Неотложной медицинской помощи, колледж Электромед и его общежитие, Кислородный завод, Медицинский колледж и жил.дом №27, Дока хлеб по улице 4 проезд Домбрабад, многоэтажные жилые дома по ул. МКАД, ул. Чиланзарская, ул. Усмур, ул. Дилхуш, ул. Наккашлык, ул. Новза, ул. Казиробад.

2. Понижение давления воды:

Чиланзарский район: махалля Яккабог, ул. Бекабад 1-й, 2-й пр., ул. Хосилот 1-й, 2-й пр., Депо метро.



10 апреля с 09.00 до 09.00 часов 11 апреля

1. Воды не будет:

Яккасарайский район:ул. Богибустон от ул. Чупонота до ул. Мукими, ул. Джамбул с пр., ул. Дилхирож, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й пр. Эхтиром, ул. Хамшира, Заки Валиди.

2. Понижение давления воды:

Яккасарайский район: ул. Шота Руставели от ул. Чупонота до ул. Бобура, ул. Камил Яшин, ул. Сирожиддинова от ул. Чупонота до ул. Мукими.



11 апреля с 09.00 до 21.00 часов 12 апреля

1. Воды не будет:

Мирзо Улугбекский район: ул. Шахриобад, Темур Малик, Неъмат, Олимлар, Навнихол, Музрабад, Гульбадамбегим, 3-й пр. Навнихол, м-в Ялангач, РК-1, Институт культуры и искусства.



12 апреля с 09.00 до 9.00 часов 13 апреля

1. Воды не будет:

Юнусабадский район: ул. Ахмад Даниш, База Узбекбирлашув.

Алмазарский район: махалля Мискин, ул. Уста Ширин.

2. Понижение давления воды:

Юнусабадский район: ул. Уста Ширин.



16 апреля с 09.00 до 9.00 часов 17 апреля

1. Воды не будет:

Яшнабадский район: махалли Уртамажид, Бинокор, ул. Мулойим, Саодат, Чарос, пекарня Дока хлеб, 50 частных домов, Фармацевтический завод, 5-й батальон МВД, девятиэтажные ж/д — 5 шт., многоэтажные ж/д — 6 шт.



17 апреля с 09.00 до 21.00 часов 18 апреля

1. Воды не будет:

Учтепинский район: махалля Токзор, м-в Иззат, махалля &Фозилтепа, ул. Курилиш, Газозаправка.

Чиланзарский район: 30-квартал: 49 жилых домов, 31-квартал: 52 жилых дома, 26 квартал: 32 жилых дома.

2. Понижение давления воды:

Учтепинский район: махалля «Токзор» частично



18 апреля с 09.00 до 9.00 часов 19 апреля

1. Воды не будет:

Сергелийский район: улицы Ёшлик, Сугдиёна, Узгарыщ, махалли «Бобур», «Кумарык».



23 апреля с 09.00 до 9.00 часов 24 апреля

1. Воды не будет:

Сергелийский район: махалля «Кипчак», ДП «PaLLADa INNEST» (Имзо), улица Нилуфар

Яккасарайский район: махали «Туркистан», «Конституция», «Тепа», «Юнус Раджаби», «Хамид Сулейманова».



24 апреля с 09.00 до 9.00 часов 25 апреля

1. Воды не будет:

Мирзо Улугбекский район: массивы Хумаюн, Ахмад Югнаки, больница Нейрохирургия, Туберкулёзный Диспансер №1, клиника «Medi Max», Скорая помощь №5.



25 апреля с 09.00 до 9.00 часов 26 апреля

1. Воды не будет:

Шайхонтохурский район: махалля «Сузук ота», Спорткомплекс «ЖАР».

Юнусабадский район: махалли «Бободехкон», «Анорзор», «Кулолкурган», 4-х этажные жил.дома на 4, 11, 12 — кварталах массива Юнусабад.

2. Понижение давления воды:

Шейхантоурский район: махалля «Самарканд Дарбоза».



26 апреля с 09.00 до 9.00 часов 27 апреля

1. Воды не будет:

Чиланзарский район: махалли: «Кичик Хирмонтепа», «Шухрат» жил.дома с №1 по 56, махалля «Катта Хирмонтепа» жил.дома № 1а, 2а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 118.

Учтепинский район: 26 квартал



30 апреля с 09.00 до 9.00 часов 1 мая

1. Воды не будет:

Юнусабадский район: махалли: «Актепа», «Бободехкон».



1 мая с 09.00 до 21.00 часов 2 мая

1. Воды не будет:

Учтепинский район: махалля «Токзор», массив Изза махалля «Фозилтепа», улица Курилиш, Газозаправка.

Чиланзарский район: 30 — квартал 49 жилых домов, 31- квартал 52 жилых дома, 26- квартал 32 жилых дома.

2. Понижение давления воды:

Учтепинский район: махалля «Токзор».



2 мая с 09.00 до 21.00 часов 3 мая

1. Воды не будет:

Сергелийский район: махали «Чаштепа», «Жунарык», Резино-Технический завод.



3 мая с 09.00 до 9.00 часов 4 мая

1. Воды не будет:

Мирабадский район: улицы Чавандоз, Савр, Ташлакская, Фидоилар, Янги Замон, Кушжувоз, тупик Чамбил, 3-й, 4-й тупики Саракульский, 2-й проезд Фитрат, 1-й проезд Саракульский, махалли: «Навруз», «Саракуль», Железнодорожная больница, завод «Акфа фирма», гостиница «Локомотив», колледжи Дизайна и Легкой промышленности.

2. Понижение давления воды:

Мирабадский район: улицы Саракульская, Темирйулчилар, проезды Чавандоз, улица Чамбил с тупиками, Железнодорожный колледж.



7 мая с 09.00 до 9.00 часов 8 мая

1. Воды не будет

Учтепинский район: махалли: «Куйи Дархон», «Бешкайрагач», «Жарбулок», «Зульфизор», «Хуршид», «Уткир», «Ок Масжид», Род.дом №9, больница «Мать и дитя».

Яшнабадский район: махалли «Истиклол», «Семург».

Мирзо Улугбекский район: массив Паркент, 5 проезд Олмачи, ул. Олмачи жил.дома №42, 42а, общежитие врачей, Детская Психиатрическая больница.

2. Понижение давления воды:

Учтепинский район: махалля «Абдулла Кадыри».



10 мая с 09.00 до 9.00 часов 11 мая

1. Воды не будет

Мирабадский район: ул. Фитрат жил.дома №33, 33а, 81, 81а, 83, 94 и частный сектор, 2-й переулок Олтинкуль жил.дома №81б, 81 В, 81 г, 81д, ул. Саракульская жил.дома №50/1, 50/2, 50/3, 50/4, ул. Чиназ, Роддом №5.



14 мая с 09.00 до 9.00 часов 15 мая

1. Воды не будет:

Мирзо Улугбекский район: улицы Кары Ниязова, Дархан, Махатма Ганди, Мустакиллик, 1-й, 2-й проезды Асака, 1-й, 2-й, 3-й тупики Махатма Ганди, массивы: Мирзакалон Исмоилий, Тамараханум, Ирригатор, Льва Толстого, Паркент-2, Районный Хокимият, СК «Динамо», Миллий Гвардия.

Яшнабадский район: ул. Янгибазар, ул. Камаши (Авиахим), ул. Темир йул, ул. Султанали Машхади, Железнодорожная станция переливания крови.



15 мая с 09.00 часов до 9.00 часов 16 мая

1. Воды не будет:

Сергелийский район: массивы Спутник с 1-го по 17-й, махалля «Олчазор», ул. Райхон, Дарёбуйи, Южная промзона.

Яккасарайский район: махалли: «Ракат», «Беларык», «Шохжахон», «Ракатбоши», «Тепа».



16 мая с 09.00 до 9.00 часов 17 мая

1. Воды не будет:

Юнусабадский район: улица Бодомзор йули частично, улица Осиё, общежития ТИМИ, махалли: «Мирзо Улугбек», «Турон», Дока хлеб, гостиница «Амбасадор», Дом дипломатов, Алайский базар.

Понижение давления воды:

Юнусабадский район: улица Халкабад, 2-й проезд Халкабад.