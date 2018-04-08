РИА Новости — Экс-президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в субботу вечером был доставлен в город Куритиба, где он начнет отбывать свое тюремное заключение.

В течение двух дней 72-летний Лула укрывался в здании профсоюза металлургов в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу среди своих сторонников. В субботу он все-таки вышел из здания и сдался в руки полиции, хотя изначально для добровольной сдачи ему было отведено время до середины дня пятницы. Лула заявил, что докажет свою невиновность.

В субботу судья верховного суда Бразилии Эдсон Факин отказал в апелляции Луле на решение о помещении его в тюрьму. Это решение оставляет в силе вердикт судьи Сержиу Моро о возможности заключения Лулы под стражу. В пятницу предыдущая инстанция, высший суд Бразилии, также отказала адвокатам Лулы сразу в двух апелляциях.

В январе Лула да Силва был приговорен по обвинению в коррупции к 12 годам и 1 месяцу тюрьмы.