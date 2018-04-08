Узбекистан возобновил поставку газа в Таджикистан, прекращенную в 2012 году. Как сообщила в субботу программа «Ахборот 24» телеканала «Узбекистан 24», поставка началась через магистральный газопровод «Музрабад-Душанбе».

"Сегодня для нашего народа радостный день. Начались поставки природного газа. Это стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым между главами двух государств. Работы [по возобновлению поставок] были проведены в кратчайший срок", — сообщил в интервью программе Шавкат Шоимов, первый заместитель генерального директора компании «Таджиктрансгаз».

Поставки позволят полностью обеспечить «голубым топливом» Турсунзадевский район Таджикистана. Газ необходим Таджикистану «для обогрева домов и повышения эффективности производственных предприятий», отмечается в сюжете. В Турсунзаде расположена Таджикская алюминиевая компания (ТАЛКО).

Поставка газа осуществляется по двум ниткам газопровода «Музрабад-Душанбе» пропускной способностью 125 тысяч кубометров в час. В ближайшей перспективе планируется расширить охват снабжения приграничных территорий. Представитель «Таджиктрансгаза» также сообщил о планах сотрудничества с компанией «Узтрансгаз» по транзиту природного газа.

Договор по экспорту природного газа в Таджикистан был подписан в ходе мартовского визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в соседнюю страну. Контрактом на текущий год предусмотрено поставить около 126 миллионов кубометров газа на общую сумму 15,1 млн долларов.