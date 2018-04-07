В структуре Министерства внутренних дел Узбекистана произведен ряд назначений, сообщается на сайте МВД.

Начальником Управления информационных технологий, связи и защиты информации МВД стал подполковник Касимов Файзулла Фахриллаевич. Управление было образовано в прошлом году вместо Отдела связи МВД указом президента о коренном повышении эффективности деятельности органов внутренних дел.

Назначены заместители УВД четырех областей: Ташкентской области — полковник Худайбергенов Илхомбой Тилавбаевич, Джизакской области — полковник Сафаров Бахриддин Уролович, Навоийской области (одновременно начальник Следственного управления) — полковник Хасанов Акил Ахатович, Бухарской области (начальник Следственного управления) — полковник Холов Фахриддин Илмурадович.

Кроме того, назначены руководители ряда районных отделов внутренних дел: начальником Юкоричирчикского РОВД Ташкентской области стал подполковник Ахмеджанов Музаффар Халматович, Шахриханского РОВД Андижанской области — подполковник Абдужалилов Тохиржон Туйчибоевич, Ходжаабадского РОВД этой же области — подполковник Юлдашев Акмалжон Фозилжонович и Ангорского РОВД Сурхандарьинской области — майор Болтаев Мурод Мамаражабович.