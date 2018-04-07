Постановлением президента Узбекистана от 6 апреля одобрено образование в Куйичирчикском районе Ташкентской области свободной экономической зоны по выращиванию рыбы «Балик ишлаб чикарувчи». Она создается на базе имущества и земельного участка, в том числе водоемов, переданных решением суда хокимияту района.

Перед новой СЭЗ поставлена задача создания современных комплексов по переработке рыбы и производству рыбной продукции (консервы, икра, мука, деликатесы и другая) для удовлетворения, в первую очередь, потребности населения, а также последующего экспорта в сопредельные страны.

Кроме того, СЭЗ займется проведением научно-исследовательских работ по внедрению инновационных идей, технологий и разработок в процессы выращивания, улова и переработки рыбы, а также стажировок и практических занятий для студентов образовательных учреждений по направлениям специальности в рыбной отрасли.

Срок функционирования СЭЗ «Балик ишлаб чикарувчи» составляет 30 лет с возможностью последующего продления. В течение всего срока функционирования на ее территории установлены особые налоговый, таможенный и валютный режимы.

В СЭЗ будут размещаться инвестиционные проекты, одобренные Республиканским советом по координации деятельности административных советов свободных экономических зон и малых промышленных зон. Средства от аренды передаваемых естественных водоемов будут в полном объеме направляться в Фонд развития рыбоводства Ассоциации «Узбекбаликсаноат».

Постановлением предусмотрено увеличение с 2018/2019 учебного года квот приема по подготовке бакалавров в вузах Узбекистана по направлениям специальности в рыбной отрасли минимум в два раза.

Кроме того, в Ташкентском государственном аграрном университете откроются курсы магистратуры по направлению «Рыбоводство» в количестве не менее шести человек.

При Арнасайском профессиональном колледже сельского хозяйства и транспорта и Куйичирчикском профессиональном колледже агроэкономики будут организованы курсы подготовки рыбоводов и повышения квалификации работников рыбохозяйственных организаций.

Документом утверждена Программа мер по ускоренному инновационному развитию рыбной отрасли в республике на 2018−2023 годы. Она предусматривает расширение производства рыбной продукции и научно-исследовательских работ в сфере рыбоводства, совершенствование подготовки и переподготовки кадров и повышение экспортного потенциала отрасли.

Постановлением также одобрено создание в Каракалпакстане, Бухарской, Ташкентской и Ферганской областях лабораторий для ихтиопатологического обслуживания рыбоводческих хозяйств.