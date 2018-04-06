Операции по пересадке почек освоены в Республиканском научном центре экстренной медицинской помощи. Операция бесплатная — расходы покрываются за счет государства, сообщили «Газете.uz» в Министерстве здравоохранения Узбекистана.

6 апреля в РНЦЭМП в сотрудничестве с Башкентским медицинским университетом Турции успешно проведена операция по пересадке почки 14-летнему Умиджону Абдумаджидову из Янгиюльского района от 35-летнего отца Ильгара Абдукаюмова.





«Трансплантация — одно из перспективных направлений современной медицины. Такие высокотехнологичные операции проводятся лишь в странах с развитой медициной, таких как США, Россия, Германия, Норвегия, Швейцария, Турция. Теперь и наша страна входит в этот список», — сказал заместитель министра здравоохранения, генеральный директор РНЦЭМП Абдухаким Хаджибаев.

От турецкой стороны в операции участвовал ректор Башкентского медицинского университета, президент Всемирного общества трансплантологов Мехмет Хаберал — профессор, основавший трансплантологию в ряде городов Турции и странах Европы. Он руководил 1832 операциями по пересадке почки и 344 — по пересадке печени. В Башкентском медуниверситете, помимо трансплантации почек и печени, проводятся операции по пересадке копчиковой кости и сердца.

«Умиджон Абдумажидов страдал хронической почечной недостаточностью терминальной стадии. Из-за того, что почки не могли полностью функционировать, кровь очищалась гемодиализным аппаратом. Могу сказать, что операция прошла успешно. Пока результаты положительные. В ближайшие дни пациент и донор поправятся. Самое главное, теперь специалисты центра будут сами проводить такие операции», — сказал Мехмет Хаберал.

С прошлого года операции по пересадке почек проводятся в Республиканском специализированном научно-практическом центре хирургии имени академика В. Вахидова, за прошедший период прооперированы более 40 человек. Недавно здесь была впервые проведена операция по пересадке печени.

Сложные хирургические процедуры также проводятся в Республиканском научно-исследовательском институте гематологии и переливания крови, где освоены операции по трансплантации стволовых клеток крови.