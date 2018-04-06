Ряд сотрудников 1-го детского сада Ходжаабадского района Андижанской области освобожден от должностей после инцидента с несвоевременной подачей еды воспитанникам, сообщили «Газете.uz» в информационной службе Министерства дошкольного образования Узбекистана.

2 апреля в социальных сетях распространилась видеозапись, из которой следует, что из-за задержки обеда дети уснули голодными. Проверка, проведенная министерством, показала, что видео было снято 20-летней воспитательницей детсада З. М.





Ролик был записан 2 апреля в 11:20 на летней кухне детсада №1. В тот день из-за несвоевременной поставки мяса обед не был приготовлен вовремя, сообщили в МДО.

Из-за халатного отношения к своим обязанностям и допущение антисанитарии на кухне прекращены трудовые договора с завскладом А. Ахмедовым, шеф-поваром У. Джалиловым и поваром А. Султановым.

За «серьезные недостатки в работе» от занимаемой должности также освобождена заведующая дошкольным образовательным учреждением С. Абдуллаева.





В министерстве подчеркнули, что продолжат принимать меры в отношении любых незаконных действий и каждого безответственного работника системы дошкольного образования.