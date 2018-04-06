«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz предлагает варианты меню для тех, кто не может или не хочет тратить на приготовление блюд больше получаса.

Понедельник

Ленивые ножки





Этот рецепт — один из простейших вариантов основного блюда на скорую руку. Курицу не нужно мариновать, и на выходе получается мясо и гарнир сразу. Чтобы приготовить ленивые ножки, достаточно сделать поджарку, сложить все ингредиенты в жаропрочную форму и поставить в духовку.

Салат из шпината по-корейски





Пока запекается основное блюдо, можно успеть приготовить полезный салат из шпината. Легкий, пикантный и ароматный салат корейской кухни отлично подойдет к сытному блюду из курицы и риса.

Вторник

Стир-фрай из говядины





Стир-фрай — это способ быстрой обжарки в раскаленном масле, который подходит для мяса и овощей и сохраняет их вкус и пользу. Стир-фрай из говядины готовится за полчаса, а дополнительное время можно сэкономить, если нарезать овощи в то время, как обжаривается мясо.

Салат из рукколы с редисом и помидорами





К основному блюду подойдет салат с рукколой, редисом и помидорами. Горчинка рукколы и ее ореховый запах отлично сочетается с сочной мякотью свежей редиски и кислинкой помидоров. Чтобы салат стал еще пикантнее, можно добавить в него кедровые орехи.

Среда

Паста с томатами и шпинатом





Паста с томатами и шпинатом — легкое и питательное блюдо, которое выглядит очень ярко, а готовится в два счета. В приготовлении можно использовать любую пасту, главное — не переварить ее, а оставить аль-денте. За время пока варится паста, можно успеть обжарить шпинат и помидоры черри.

Салат с яйцом пашот





К сытному блюду из пасты подойдет легкий салат с яйцом пашот. Идеальное яйцо пашот получается в микроволновке за считанные минуты.

Четверг

Капрезе из куриной грудки





Капрезе из куриной грудки — это простое, запеченное в духовке блюдо, на подготовку которого тратится минимум времени. Благодаря помидорам и сыру куриное филе остается сочным и нежным.

Теплый грибной салат с помидорами





Пока запекается куриное филе, есть время на салат с грибами и помидорами, который можно подать и в качестве гарнира. Его приготовление занимает 15 минут: когда капрезе будет готово, салат как раз остынет до нужной температуры.

Пятница

Паста с соусом «Альфредо»





Сливочная и питательная паста под соусом «Альфредо» очень популярна среди звезд Голливуда. В приготовлении важно, чтобы паста и соус были готовы одновременно, поэтому пока закипает вода для пасты, нужно успеть приготовить соус.

Салат с красной рыбой и перепелиными яйцами





К калорийному основному блюду подойдет легкий салат с красной рыбой. Пока будут вариться яйца, можно успеть подготовить зелень для салата и нарезать рыбу.

Еще больше рецептов вы найдете на сайте Zira.uz.

Вебсайт: zira.uz

Facebook: fb.com/zirauz

Instagram: @zirauz

Telegram-канал на узбекском языке: t.me/zirauzuz

Telegram-канал на русском языке: t.me/zirauz

Телефон редакции: +998 99 837 15 15