Представители Государственного центра тестирования при Кабинете Министров Узбекистана на пресс-конференции в четверг рассказали об изменениях в порядке проведения вступительных тестовых испытаний в бакалавриат вузов с этого года, сообщило УзА.

Как предусмотрено постановлением президента о совершенствовании проведения тестов от 16 ноября прошлого года, отныне тесты проводятся не в один день, а в течение 15 дней.

Ожидается, что число абитуриентов, сдающих тесты, составит 57−60 тысяч человек в день. Тестовые испытания будут проводиться с 1 по 15 августа в две смены для поступления на очное, специальное заочное и вечернее отделения. Первая смена начнется в 8:00, вторая — в 15:00. Время и дата проведения тестов будут указаны на пропуске абитуриента.

Для проведения тестовых испытаний в Каракалпакстане, областях и Ташкенте изучены павильоны, здания колледжей и организаций с большой вместимостью, из выбрано 57 зданий. Самое маленькое из них рассчитано на 240 мест, самое большое — на 6150 мест.

Тестовые материалы будут изготовлены по типу книг, тестирование будет осуществляться по образовательным направлениям, соответствующим комплексу однотипных предметов.

В книге вопросов для вузов, требующих сдачи трех, двух или одного предметов, будут соответственно 90, 60 и 30 вопросов, на их решение и заполнение листа ответов будет отведено соответственно 3, 2 и 1 час.

Сформирован список направлений образования, по которым вместо тестовых испытаний будет проводиться творческий экзамен.

Результаты тестов будут объявляться на следующий день после проведения испытаний на сайте Государственного центра тестирования. Для этого заключен договор с компанией из США по приобретению двух оптических сканеров iNSIGHT 150, оперативно читающих листы ответов.

В этом году к тестовым испытаниям планируется привлечь около 2100 наблюдателей. Для них проведены семинары.

Абитуриенты будут допускаться в здание после прохождения идентификации личности с помощью специального оборудования и металлодетекторов.

Процесс сдачи тестов будет находиться под непрерывным видеонаблюдением. Родители абитуриентов смогут наблюдать за ходом тестирования. Видеозаписи будут храниться в ГЦТ.

К настоящему времени завершено оснащения зданий достаточным количеством столов и стульев, досками и техническими средствами.

Штат Государственного центра тестирования увеличен на 150 единиц, в нем открыты новые подразделения. Отделениям ГЦТ Каракалпакстана и областей выделено 35 штатных единиц.

Приемная комиссия вузов не будет принимать участия в процессе тестовых испытаний, исключение составляют председатель и ответственный секретарь.

В прошлом году в новом формате тестовые испытания провел Ташкентский государственный юридический университет — экзамены проводились одновременно в шести павильонах «Узэкспоцентра».

В Ташкентском университете информационных технологий на тестах прошлого года использовалась биометрическая система контроля доступа абитуриентов.