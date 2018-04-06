Бывший хоким Чиракчинского района Кашкадарьинской области Нурулла Каюмов оправдан после 10-летнего заключения. С него сняты все обвинения, и он реабилитирован, сообщила газета «XXI аср», печатный орган Либерально-демократической партии Узбекистана (УзЛиДеП).

Нурулла Каюмов, возглавлявший Чиракчинский район в 2004—2007 годах, был приговорен к 12 годам тюремного заключения решением Кашкадарьинского областного суда по уголовным делам от 29 февраля 2008 года. Его безосновательно обвинили в хищении путем присвоения или растраты чужого имущества по предварительному сговору группой лиц, злоупотреблении должностным положением, а также в грабеже.

Как отмечается в статье, все обвинения против бывшего хокима были сфабрикованы и ложны.

В 2008 году Нурулла Каюмов пресек деятельность одного из представителей администрации дехканского рынка, где нарушались права предпринимателей, с которых незаконно взимались деньги. В ответ нарушитель привлек «могущественных» знакомых из органов внутренних дел и пытался оказать давление на хокима — звонками, просьбами и приказами. Более того, от Нуруллы Каюмова требовали устроить сына нарушителя заведующим складом недавно открытой нефтяной базы. Хоким оставался непоколебимым в своем решении, отмечает газета «XXI аср».

«Говоря словами президента, навесить вину на хокима было не проблемой для тех, кто „мог посадить за решетку даже столб“ (так Шавкат Мирзиёев говорил о работе Службы национальной безопасности в выступлении в Бухарской области 16 февраля — ред.). Появился фальшивый потерпевший (под давлением), который сказал: „Хоким получил от меня взятку в 3,5 млн сумов за выделение земли под строительство магазина“. Были собраны и другие фальшивые доказательства», — говорится в статье.

Судья допустил серьезные ошибки, не обратив внимание на сфабрикованные обвинения, предоставленные органом досудебного расследования. В частности, он не обратил внимания на психическую болезнь предполагаемого заявителя о «взятке».

"Нурулла Каюмов равнодушно и бессовестно относился к своей работе, не выполнял свои обязанности, не контролировал и не обеспечивал надлежащую работу за поливом саженцев можжевельника и сосны. В результате были уничтожены 200 саженцев можжевельника и 562 саженцев сосны на сумму 3,148 млн сумов, а также нанесен крупный ущерб охраняемым законом интересам отдела благоустройства", — говорится в решении суда.

Бывший хоким был обвинен по части 1 статьи 207 Уголовного кодекса (должностная халатность, то есть невыполнение или ненадлежащее выполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, причинившее крупный ущерб либо существенный вред правам или охраняемым законом интересам граждан либо государственным или общественным интересам).

При этом, орган досудебного следствия и суд первой инстанции не поставили вопрос о том, входит ли в обязанности хокима полив и другой уход за саженцами, посаженные независимым хозяйствующим субъектом — отделом благоустройства. Это лишь одно из обвинений, включенных в почти 100-страничное решение суда.

«Я понял горечь клеветы, когда был заключен под стражу 5 сентября 2007 года начальником следственного управления СНБ Кашкадарьинской области, когда меня в течение трех месяцев держали в следственном изоляторе, когда шесть месяцев продолжались судебные заседания, когда я потерял мать и не смог присутствовать на ее похоронах, когда один из моих братьев во время моего несправедливого заключения перенес инфаркт из-за душевных переживаний, а еще один погиб. Понял тяжесть клеветы, когда моя жена и ребенок попали в крупную автокатастрофу, когда переживал тяжелую болезнь в СИЗО и не мог прийти в себя в течение 60 дней, из-за чего на моем сердце была проведена операция, когда на основе незаконного судебного решения были опубликованы несправедливые статьи на зарубежных сайтах (Regnum и Проза.ру), опорочившие мое имя», — приводит слова Нуруллы Каюмова газета.

По его словам, самое страшное — это быть без вины виновным. Во время следствия его никто не допрашивал, не проводились очные ставки со свидетелями, не были показаны вещественные доказательства. «Почему? Они боялись, что я узнаю о поддельности документов и отсутствии на них моей подписи. Все обвинения по придуманным эпизодам я узнал на суде», — рассказал он.

Бывший хоким утверждает, что у него были сведения и знания, чтобы доказать свою невиновность, но его никто не слушал. Больше всего ему обидно, что из-за его судимости его сыновья не могли устроиться в места, где хотели работать. «Твой отец судим», — говорили работодатели.

23 ноября 2017 года решением апелляционной коллегии Кашкадарьинского областного суда по уголовным делам Нурулла Каюмов был признан невиновным по всем эпизодам и оправдан с дальнейшей реабилитацией по статье 310 Уголовно-процессуального кодекса. Она гласит, что лицу, освобожденному от работы (должности) в связи с незаконным осуждением, незаконным помещением в медицинское учреждение, незаконным заключением под стражу или помещением под домашний арест в качестве меры пресечения, незаконным задержанием либо незаконно отстраненному от должности в связи с привлечением к участию в деле в качестве обвиняемого, подсудимого должна быть предоставлена прежняя работа (должность), а при ликвидации предприятия, учреждения, организации или при наличии иных предусмотренных законом оснований, препятствующих восстановлению на прежней работе (в должности), другая равноценная работа (должность).

На восьмом съезде УзЛиДеП 19 октября 2016 года Шавкат Мирзиёев, представляя свою предвыборную программу, заявил, что в последние годы суды не выносили оправдательные приговоры. «Можно ли сделать выводы, что все следственные органы работают качественно и без ошибок? Конечно, нет. Суд должен выносить либо оправдательный, либо обвинительный приговор», — сказал он.

«Те, кто причастен к клевете и тюремному заключению Нуруллы Каюмова, должны ответить перед законом. Мы считаем, что наши правоохранительные органы проконтролируют вышеуказанное», — пишет газета «XXI аср».