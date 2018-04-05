Многие предприниматели ставят перед собой глобальную цель — вывести бизнес на новый уровень. Обучение в Московской школе управления СКОЛКОВО — одной из ведущих бизнес-школ СНГ — поможет заметно ускорить достижение этих целей. Полученные в школе знания будут полезны в перспективе ближайших десятилетий.

На программах Московской школы управления СКОЛКОВО преподают профессора-практики из ведущих мировых бизнес-школ, в их числе CEIBS, INSEAD, LBS, Cambridge University, IESE, ESADE, MIT, HKUST, Stanford University, Toronto University и других. Студенты — управленцы и собственники бизнеса, а также государственные деятели со всего мира.





Образовательная линейка Московской школы управления СКОЛКОВО включает программы для бизнеса на всех стадиях его развития — от стартапа до крупной корпорации, выходящей на международные рынки.

Программы бизнес-школы СКОЛКОВО

Executive MBA HKUST-SKOLKOVO

Международная программа двойного диплома бизнес-школ СКОЛКОВО и HKUST (Гонконгский университет науки и технологии).

Программа ориентирована на бизнес в Евразии в рамках китайского проекта BRI — Belt and Road Initiative (Новый шелковый путь) и рассчитана на опытных менеджеров и предпринимателей, которые стремятся стать новыми лидерами Евразии.

Подробнее: embahs.skolkovo.ru

Executive MBA

Образовательная программа международного стандарта для топ-менеджеров и собственников бизнеса.

В практическом фокусе программы находится мгновенное применение полученных знаний в бизнесе и на примере решения бизнес-задач. В программу включены инновационные управленческие методики и инструменты, доказавшие свою эффективность в бизнесе.

Подробнее: emba.skolkovo.ru

MBA

Образовательная программа международного стандарта для лидеров будущего. Все преподаватели СКОЛКОВО MBA — не только теоретики, но и практики, работающие с крупнейшими международными компаниями. Каждый студент получает наставника из числа ведущих предпринимателей страны, с которыми он будет работать на протяжении года.

Подробнее: common.skolkovo.ru





Стартап Академия

Образовательная программа для тех, кто хочет открыть собственный бизнес или придать нужное ускорение текущему проекту.

За время обучения студенты получают практические знания и реальные инструменты для развития проекта или запуска бизнеса с нуля, а также поддержку лучших менторов и представителей бизнес-сообщества СКОЛКОВО.

Подробнее: startup.skolkovo.ru

Практикум для директоров

Интенсивная программа для амбициозных руководителей малого и среднего бизнеса, которым важно систематизировать знания и построить авторскую модель управления компанией.

Подробнее: practicum.skolkovo.ru

Practicum Global Shift

Образовательная лаборатория для предпринимателей и их команд, трансформирующих бизнес для развития за пределами страны.

В процессе обучения команды работают с кейсом своей компании: определяют место на глобальном рынке, выстраивают международную стратегию, тестируют ее и понимают, какие ресурсы нужны для игры в мировой лиге и как их можно привлечь.

Подробнее: practicum.skolkovo.ru

Новые реалии требуют новых лидеров. 14 апреля 2018 года в отеле Wyndham Tashkent состоится презентация образовательных программ и закрытая встреча с представителями бизнес-школы СКОЛКОВО. Организаторы приглашают всех желающих поднять свой бизнес до новых высот.

Организаторы: Unique Present Media Holding, Be The Change Group

Регистрация на мероприятие: goo.gl/6mVdLK

Подробности: goo.gl/7bPQMJ

Телефоны: (+99890) 150−84−84, (+99890) 994−19−11

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