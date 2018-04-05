4 апреля в 18:39 на автомобильной дороге «Ставрополь-Новоалександровск» Изобильненского городского округа России произошло дорожно-транспортное происшествие между автомобилем «ВАЗ-2101» и грузовым автомобилем Isuzu. В результате аварии погибли четыре гражданина Узбекистана, сообщило МЧС страны.
Список погибших
- Шухрат Жумакулов, 1983 г. р.
- Миржалол Тагаев, 1991 г. р.
- Мухритдин Каршиев, 1995 г. р.
- Бахром Юнусов, 1988 г. р.
По предварительным данным, погибшие являются уроженцами Зааминского района Джизакской области. Их тела доставлены в центральную городскую больницу города Изобильный.
О происшествии в колл-центр МЧС Узбекистана сообщил А. Бойматов, в данное время находящийся в России.