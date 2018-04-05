Компания Huawei Tech Investment Tashkent совместно с Центром «Стратегия Развития» организовала визит в Китайскую Народную Республику для представителей государственных органов, куда вошли заместитель министра внутренних дел — начальник ГУВД Ташкента Рустам Джураев, первый заместитель хокима Ташкентской области по вопросам развития инфраструктуры городов и коммунального хозяйства Кобил Хамдамов, исполнительный директор Центра «Стратегия Развития» Акмаль Бурханов, член парламента, председатель комитета по международным делам и межпарламентским связям Авазбек Жалилов и заведующий сектором информационно-аналитического департамента по вопросам развития информационных систем и телекоммуникаций Кабинета Министров Республики Узбекистан Ботир Хакимов.

Основная цель визита — посещение штаб-квартиры Huawei Technologies Co. Ltd, обмен опытом и ознакомление с новыми технологиями, которые впоследствии можно применить в цифровой трансформации общества и государственных органов Республики Узбекистан.

В программе визита планируется посетить командный центр полицейских участков в городах Суджоу и Шеньчжень в рамках проекта «Безопасный город», ознакомиться с решениями Huawei в таких сферах, как градостроение и обустройство территорий, использование ИКТ в жилищно-коммунальной сфере на базе концепции «Умный город». Также гостям будут представлены возможности компании в управлении экстренными случаями, обработке и хранении больших данных, основанных на облачных вычислениях.





Данный визит продлится 5 дней, во время него планируется подписание меморандума о взаимопонимании между Центром «Стратегия Развития» и компанией Huawei Tech Investment Tashkent в подтверждение взаимной заинтересованности и важности международного сотрудничества в развитии информационно-коммуникационных технологий и создания возможности для местного сотрудничества с целью укрепления ИКТ инфраструктуры в Республике Узбекистан. Также запланировано провести встречи с высокопоставленными руководителями компании Huawei и государственными представителями КНР.

«Наша главная цель — показать Республике Узбекистан нашу готовность к сотрудничеству и нашу поддержку реформ, проводимых в стране. В рамках концепции „Безопасный город“ мы продемонстрируем платформу командного центра в полицейском участке в одном из районов города Суджоу. Надеюсь, что делегация получит необходимую информацию и сможет обменяться своим опытом, и в дальнейшем внедрить новые решения в процесс цифровой трансформации общества», — сказал Ван Пэн, директор компании Huawei Tech Investment Tashkent.





В ходе первых встреч представители делегации активно участвовали в дискуссиях и задавали вопросы по экономической эффективности проектов, а также обсуждали процессы внедрения новых технологий в Узбекистане.

В этом году намечено проведение еще двух визитов такого рода, в ходе которых запланировано пригласить представителей министерства инновационного развития и других государственных ведомств для изучения опыта Китайской Народной Республики в развитии ИКТ на примере технологий и решений, предоставляемых компанией Huawei.

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