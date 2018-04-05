Восемь человек стали жертвами ДТП, произошедшего 4 апреля в 12.40 в Пахтакорском районе Джизакской области, сообщила пресс-служба МВД Узбекистана.

Легковой автомобиль Nexia, управляемый Асилбеком Мамадиевым (1990 г. р.), на 49-м км автодороги «Джизак-Гагарин» 4Р-35 выехал на встречную полосу движения и столкнулся с машиной такси Nexia, за рулем которой был Саврон Ёркулов (1992 г. р.). В результате удара обе машины загорелись.

По предварительным данным, в первой машине погибли водитель (житель Джизака) и пассажиры Жамшид Ахроров (1985 г. р., Джизак) и Равшан Отабоев (1974 г. р., Дустликский район).

Не выжили в аварии и находившиеся во втором автомобиле — водитель (житель Арнасайского района) и пассажиры Лукмон Алибеков (1972 г. р., Пахтакорский район), Нигора Курбонова (1998 г. р., Зафарабадский район), Орзигул Абдуллаева (1997 г. р., Арнасайский район) и Феруз Шерматов (1986 г. р., Джизак).

Отметим, что ДТП с большим количеством погибших и раненых происходят на междугородных трассах регулярно, как правило, из-за выезда на встречную полосу.

24 марта Damas с 10 пассажирами столкнулся с «КАМАЗом» в Сурхандарьинской области, погибли 2 человека, включая ребенка, 9 человек пострадали.

23 марта в результате столкновения Captiva и Matiz на автодороге «Навои-Нурата» погибли 2 человека, 5 человек получили ранения.

21 марта в аварии Lacetti и Damas в Ташкентской области погибли 3 и ранены 7 человек.