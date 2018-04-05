Водительские удостоверения будут выдаваться через центры государственных услуг при народных приемных президента Узбекистана в районах и городах. Такую задачу на совещании по вопросам оказания госуслуг в среду поставил президент Шавкат Мирзиёев, сообщила программа «Ахборот 24» телеканала «Узбекистан 24».

До 2021 года в стране должны быть обновлены более 5 миллионов водительских удостоверений. Однако в областях их выдачей занимаются по 3−5 подразделений, а в целом по республике — 49.

Количество центров государственных услуг сегодня составляет 201. Для оформления водительских удостоверений к каждому из них будет закреплен сотрудник службы безопасности дорожного движения, было отмечено в передаче.

Центры государственных услуг начали работу с 1 января на базе центров «одно окно», которые ранее обслуживали только субъектов предпринимательства. До 1 апреля центры оказывали 37 видов услуг, с этого месяца их количество увеличилось на 13 (среди них — подача заявлений на прием ребенка в детский сад).

Всего в Единый реестр госуслуг включены 444 вида госуслуг. До конца года центры госуслуг будут оказывать в общей сложности 87 видов госуслуг, до конца следующего года — 160. Президент поручил в короткий срок подготовить предложения по увеличению числа оказываемых центрами госуслуг.