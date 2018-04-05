В прошлом году через пункты пограничного контроля Узбекистана прошли свыше 22 миллионов человек, в том числе около 7 миллионов граждан иностранных государств. Досмотрено свыше 920 тысяч транспортных средств, из них более 400 тысяч иностранных. Такие данные сообщило командование пограничных войск Службы государственной безопасности.

В первом квартале 2018 года по сравнению с таким же периодом прошлого года наблюдается увеличение въезда-выезда как граждан Узбекистана, так и иностранных граждан. 3 февраля был издан указ президента, которым введен упрощенный порядок оформления туристских виз для граждан 39 стран (их общее количество составило 51 страну) и установлен безвизовый режим сроком на 30 дней для граждан 7 стран (16).

В республике действует 69 пунктов пограничного контроля, включая 49 международных, 14 двухсторонних и 6 с упрощенным порядком контроля. Ежедневно их пересекают более 120 тысяч человек. По типу размещения 38 пунктов находятся на автодорогах, 18 — на железной дороге, 12 — в аэропортах и 1 — в речном порту.

На границе с Афганистаном имеются 3 пограничных пункта, Казахстаном — 12, Кыргызстаном — 16, Таджикистаном — 16 и Туркменистаном — 10.

За 2017 год были задержаны 4940 нарушителей границы, предотвращено незаконное перемещение материальных ценностей на 32 млрд сумов, задержаны 48,97 кг наркотических веществ и 285 единиц оружия, изъята валюта на сумму свыше 1 млн долларов США.