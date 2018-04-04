Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон «О ратификации Конвенции Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму». Документ опубликован в среду в газете «Народное слово». Закон был принят Законодательной палатой Олий Мажлиса и одобрен Сенатом в марте.

Конвенция была подписана главами государств-участников ШОС на саммите организации в Астане в июне прошлого года.

Документ ратифицирован с уведомлением и оговоркой. Компетентными органами за выполнение конвенции в Узбекистане определены Служба государственной безопасности, МВД и Генпрокуратура.

«Положения конвенции в части возможности применения конфискации имущества юридических и физических лиц как меры уголовного наказания в Республике Узбекистан не применяются как не соответствующие национальному законодательству», — отмечается в законе.