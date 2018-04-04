Произошедшие в последние месяцы и ожидаемые в будущем изменения в регулировании экономики — введение конвертации, отмена различных льгот, пересмотр торгового режима и налоговой политики и другие — поставили ряд вопросов в области промышленной политики. Один из них заключается в сохраняющемся высоком уровне цен на внутреннем рынке.

Предприятиям в разных отраслях гораздо выгоднее продавать на внутреннем рынке, чем экспортировать. Что более важно — у производителей зачастую нет стимулов для сокращения издержек производства и себестоимости продукции, повышения ее качества.

Чтобы изменить эту ситуацию и при этом выиграть, нужен комплекс мер, которые «переключат» экономику с импортозамещения на экспортную ориентацию. При этом необходимо продолжать стимулировать структурные изменения в экономике для создания новых конкурентных преимуществ.

Благие намерения

Кратко обрисуем позиции, с которых дальше будет рассматриваться вопрос перехода к экспортной ориентации. Во второй половине 1990-х годов правительство Узбекистана выбрало курс на индустриализацию, которая проводилась путем активного участия государства в перераспределении ресурсов в экономике.

Инструменты реализации этой стратегии широко известны — так называемое валютное рационирование, высокие таможенные пошлины и акцизы на импортные товары, значительные льготы для производств, замещающих импорт, и т. д. Это привело к ситуации, когда продавать на внутреннем рынке выгоднее, производители импортозамещающей продукции выигрывали.

Увеличенные нормы прибыли, которые получали производители на внутреннем рынке, были призваны помочь аккумулировать ресурсы для реализации проектов по увеличению объемов выпуска и диверсификации номенклатуры продукции, модернизации производств. Не будем спорить о плюсах и минусах проводившейся политики, поскольку были (и остаются) и те, и другие. Даже если бы Узбекистан в 1990-х годах выбрал путь более активных либеральных реформ, они также имели бы плюсы и минусы.

Добавлю лишь два момента. Первое. Протекционизм в той или иной форме использовали в прошлом, используют и будут использовать многие страны. Как и в медицине, с протекционизмом главное не навредить. Потому «лечение» (т. е. поддержка отраслей) должно быть точечным и ограниченным во времени, чтобы не вызывать «привыкания».

Второе. Переход от замещения импорта к продвижению экспорта требует системных и скоординированных реформ. Зачастую полумеры в либерализации могут принести больше вреда, чем протекционизм.

Суровые реалии

Несмотря на девальвацию сума, свободную конвертацию для юридических лиц и другие реформы, внутренний рынок по-прежнему весьма привлекателен для импорта. Так же и для отечественных производителей — внутренний рынок более привлекателен, чем внешний. Потому что продавать на внутреннем рынке можно дороже.

Введение конвертации такую привлекательность даже повысило. Ведь раньше, чтобы получить валюту, необходимо было либо самому экспортировать, либо изыскать возможности конвертировать сумы по государственному или биржевому курсу. Сегодня же достаточно дать заявку в обслуживающий банк. Причем курс доллара относительно стабилен, а раньше он был весьма волатилен и в отдельных случаях мог выходить выше 10−12 тысяч сумов за доллар.

В прошлом году были отменены импортные пошлины на ряд товаров, в основном, на сырье и материалы, а также продукты питания. Тем не менее, многие готовые товары при импорте по-прежнему облагаются достаточно высокими таможенными пошлинами и НДС. Отдельные товары также облагаются и акцизами. К чему это приводит?

Представим, что импортный товар ценой 700 долларов на внутреннем рынке стоит 1000 долларов (с учетом транспортных расходов, всех обязательных платежей и прибыли импортера). Допустим, что аналогичный товар, производимый в Узбекистане, имеет себестоимость 500 долларов. Какую цену на свой товар поставит местный производитель? Если нет внутренней конкуренции, то цена местного товара будет максимально близка к цене импортного товара. Таковы законы рынка. Если есть спрос на товар за 1000 долларов, то будет и спрос на аналогичный товар за 900 долларов.

Экспортировать в таких условиях не очень интересно — ведь к себестоимости в 500 долларов добавятся транспортные затраты, налоги другой страны, расходы на маркетинг и т. д. А продать товар можно будет не дороже аналогов — не выше 700 долларов. Зачастую даже те льготы, которые предоставляет правительство экспортерам (например, освобождение от НДС, сокращение выплат по другим налогам) не всегда делают экспорт привлекательным.

Это в теории. На практике же бывает еще интереснее. Пример, который сегодня на слуху, — история с телевизорами узбекской сборки. После повышения порога ввоза товара физическими лицами до 1000 долларов предприимчивые люди занялись завозом в Узбекистан телевизоров, ранее экспортированных из Узбекистана в Казахстан. Фишка в том, что экспорт у нас облагается НДС по нулевой ставке, значит, телевизор уже на 20% дешевле. Есть и другие льготы по экспорту, что позволяет дальше снизить цену для завоевания рынка.

В самом же Казахстане НДС составляет лишь 12%. Вот и выходит, что поехать в Казахстан и купить там телевизор дешевле. Но если отдельный потребитель выигрывает, то страна в целом проигрывает. Масштабы потерь от такого экспорта-импорта телевизоров, скорее всего, не столь высоки. Тем не менее, сама схема может работать и в отношении других потребительских товаров.

Наш элтехпром тут совсем ни при чем — у него есть обязательства по экспорту, которые он выполняет. Подобные перекосы могут проявляться и в других сферах, пока мы будем переходить от одной модели развития к другой и менять систему регулирования экономики. С одной стороны, с этим придется смириться и решать вопросы «по мере поступления». С другой, необходимо действовать быстро, не забывая при этом о системности проводимых корректировок.

На днях был обнародован проект постановления президента по пересмотру — снижению либо отмене — импортных таможенных пошлин и ставок акцизного налога по широкому перечню товаров с 1 мая 2018 года. Вкупе с предлагаемым в рамках Концепции налоговой реформы снижением НДС до 12% (если оно будет принято) это может способствовать исправлению ситуации в части дисбаланса цен на внутреннем и внешних рынках.

Примечательно, что спустя несколько дней среди комментариев к проекту решения уже встречаются как предложения по отмене (снижению) некоторых оставшихся пошлин и акцизов — в частности, по не производимым в республике товарам, так и, наоборот, по сохранению (увеличению) ставок по отдельным позициям. Существование полярных мнений говорит о необходимости дальнейшего изучения ситуации по отдельным секторам и группам товаров.

А как у других?

Есть стереотип, что развитые страны, а также развивающиеся страны-члены ВТО протекционизмом не занимаются. Это далеко не так. Во многих странах применяются как меры по защите рынков, так и по стимулированию производителей.

По данным инициативы Global Trade Alert, в 2009—2016 годах в мире всеми странами были введены около 10 тысяч ограничений, а сняты только чуть более 3500. Причем ограничения в международной торговле были и до начала мирового финансово-экономического кризиса.

И развивающиеся страны по числу ограничений далеко не в последних рядах. Только страны G20 с 2009 года ввели более 1500 ограничительных мер, а устранили менее 400. Причем по общему числу действующих ограничений страны Северной Америки и Западной Европы лидируют. Опережает их только Китай. Индия также идет не в последних рядах. Узбекистан в списках тоже присутствует, но далеко не в числе лидеров.





Диаграмма 1. Количество введенных и снятых ограничительных мер в торговле странами мира с 2009 года. Источник: Global Trade Alert.

В последние годы, как видно на графике, динамика применения различных мер по регулированию торговли сократилась. Тем не менее, с начала 2018 года было введено 103 ограничения на торговлю, снято только 47.

Есть интересный тренд в структуре применяемых и отменяемых мер по регулированию торговли. Импортные тарифы устраняются, но на смену им приходят другие инструменты — торговое финансирование, антидемпинговые меры, государственные гранты (субсидии) и займы, а также множество мер, которые классифицируются на диаграмме 2 ниже как «Другие».

В политической риторике такой протекционизм называют поддержкой местного производителя, а не ограничением импорта. В то же время, если смотреть на абсолютные цифры, то отменено было 1874 импортных тарифов, а введено за этот же период 1640.





Диаграмма 2. Введенные странами мира ограничительные меры в торговле за период 2009—2016 годов. Источник: Global Trade Alert.





Диаграмма 3. Снятые странами мира ограничительные меры в торговле за период 2009—2016 годов. Источник: Global Trade Alert.

Приведенные цифры отнюдь не являются призывом вернуться к политике импортозамещения прошлых лет. Речь идет о необходимости скорректировать промышленную политику за счет эффективного применения новых, более тонких инструментов.

Размер имеет значение

Ни одна страна не может производить все товары с такой степенью эффективности, чтобы они были конкурентоспособны в сравнении с зарубежными аналогами. Это постулат теорий международного разделения труда и сравнительных конкурентных преимуществ во внешней торговле.

Без сомнения, в правительстве есть понимание того, что необходимы дальнейшие изменения в регулировании экономики. Потому, в частности, в последние месяцы ведется работа по пересмотру налогового и таможенного кодексов, а также были возобновлен процесс вступления Узбекистана в ВТО.

Вместе с тем, есть и понимание того, что нельзя полностью отказаться от поддержки отечественных производителей, положившись только на имеющиеся конкурентные преимущества Узбекистана и рыночные силы. Конкурентные преимущества можно и нужно наращивать как в традиционных сферах, так и в новых.

Если обратиться к опыту успешно развивающихся экономик Азии, многие из них на разных этапах развития прибегали к импортозамещению и стимулированию своих производителей. Отличительной же особенностью и, пожалуй, одним из ключевых факторов их успеха было сочетание усилий по индустриализации с доступом на рынки более развитых стран. Другими словами, у бизнеса было, куда расширяться, а правительства такое расширение всячески стимулировали.

Одним из наиболее значимых сдвигов в политике правительства Узбекистана за последнее время является усиление контактов с соседями по региону Центральной Азии. При этом разрешение пограничных вопросов, открытие новых транспортных маршрутов — лишь инструмент решения более масштабных задач. Налаживание торгово-экономических отношений с соседями — это расширение рынков для наших производителей. Большие рынки означают потенциально более высокие продажи и, соответственно, рост объемов и сокращение издержек производства, увеличение занятости и доходов.

Принципиального выбора между импортозамещением и ориентацией на экспорт, как представляется, перед нами не стоит. Внутренний рынок Узбекистана слишком мал для динамичного развития тех производств и отраслей, которые могут обеспечить долгосрочные качественные сдвиги в нашей экономике. Прежде всего, речь о машиностроении, электротехнике и электронике, химии и других отраслях, где эффект масштаба имеет значение. В некоторых случаях даже 52-миллионный рынок Центральной Азии может оказаться недостаточно емким.

Чтобы в полной мере воспользоваться этими возможностями, потребуются коррективы в промышленной политике, проводимой Узбекистаном. Производить надо больше, разнообразнее, дешевле и качественнее, а также торговать своей продукцией на как можно более широком пространстве. Потому от преимущественной защиты внутреннего рынка необходимо переключаться на стимулирование роста наших предприятий за счет экспортных рынков.

Какие-то отрасли — например, те, что будут в ближайшие годы генерировать занятость (легкая промышленность, сельское хозяйство и другие), — должны будут оставаться под защитой, в том числе в виде разумных импортных пошлин. И занятость является лишь одним из критериев, по которым правительству придется выбирать: кого, какими инструментами и как долго защищать и стимулировать.

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