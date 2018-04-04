Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Узбекистана и Министерство коммуникаций и информационных технологий Афганистана 2 апреля в Ташкенте подписали Меморандум о взаимопонимании по стратегическому сотрудничеству. Подписи под документом поставили министр по развитию ИТ и коммуникаций Узбекистана Азим Ахмедхаджаев и министр коммуникаций и ИТ Афганистана Шахзад Гул Арьёби.

Как сообщили «Газете.uz» в Мининфокоме, цель меморандума — расширение сотрудничества и обмен опытом в сфере телекоммуникаций, информационных технологий и почтовых услуг.

Министры рассмотрели вопросы развития сотрудничества по таким направлениям, как организация высокоскоростных транзитных каналов связи, увеличение объемов международного телефонного трафика между сетями операторов связи двух стран, организация высокоскоростного доступа в интернет, подготовка кадров и других. Достигнута договоренность о почтовом транзите через Узбекистан в Центральную Азию.

«В рамках меморандума рассматривается вопрос возможного обучения афганских студентов в наших вузах — Ташкентском университете информационных технологий и Университете Инха в Ташкенте», — сообщил Азим Ахмедхаджаев.

Подписан также меморандум о взаимопонимании между компанией «Узбектелеком» и Afghan Telecom Corporation. Стороны намерены провести анализ потребностей стран в оказании услуг международной связи.