Заслуженный тренер Узбекистана Заррина Абдуллаева избрана новым президентом Федерации гимнастики. До этого она возглавляла спортивный центр Союза молодежи, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Ранее — с 2005 года — пост главы федерации занимала Лола Каримова-Тилляева. В начале марте она объявила, что покидает эту должность.

«Гимнастика в нашей стране достигла определенных высот, но у нас сейчас достаточно проблем, — сказала новый президент Федерации гимнастики. — У нас неудовлетворительные результаты в спортивной гимнастике, акробатике и прыжках на батуте. Вместе мы должны создать новую систему. Нам нужно привлекать специалистов и делиться с ними опытом».

Первый вице-президент Руслан Мустаев и генеральный секретарь Гёзелла Филлипова покинули свои должности.